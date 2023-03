"W środę parlament Finlandii przytłaczającą większością głosów opowiedział się za przystąpieniem do NATO, przed ratyfikacją Węgier i Turcji, zwiększając prawdopodobieństwo wejścia do sojuszu przed nordycką sąsiadką, Szwecją" - podaje AFP.

Na początku lipca 2022 roku państwa należące do Sojuszu Północnoatlantyckiego - z wyjątkiem Turcji oraz Węgier - podpisały protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej. Oba kraje wspólnie miały przystąpić do sojuszu.

Fiński parlament zatwierdził przystąpienie kraju do NATO

W środę 1 marca parlament Finlandii przegłosował przystąpienie do NATO, zanim Węgry i Turcja dokonały ratyfikacji wniosków. W 200-osobowej, jednoizbowej Eduskuncie "za" głosowało 184 parlamentarzystów, a "przeciwko" było zaledwie siedmiu posłów.

Fińscy politycy chcieli podjąć decyzję jeszcze przy obecnej kadencji parlamentu, która trwać będzie jedynie do kwietnia. Oznacza to, że Finlandia ma szansę wejść do NATO przed Szwecją. Szef fińskiego MSZ Pekka Haavisto podkreślał jednak, że państwa nadal chcą przystąpić do sojuszu "w miarę możliwości w jednym czasie".

Sprzeciw Węgier i Turcji

Szczególnie Turcja sprzeciwia się dołączeniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego Szwecji. Ankara zarzuca Sztokholmowi poparcie dla grup kurdyjskich, które są nazywane przez tureckie władze "terrorystami". Szwedzko-tureckie stosunki znacząco pogorszyły się w styczniu, po spaleniu Koranu przed ambasadą Turcji przez aktywistę Rasmusa Paludana. Wywołało to antyszwedzkie protesty w stolicy kraju.

Tureckie władze zapowiedziały wznowienie rozmów, dotyczących kandydatury Szwecji i Finlandii do NATO. Ma to nastąpić już 9 marca. Do rozmów mają włączyć się także Węgry. Do przyjęcia krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego niezbędna jest zgoda wszystkich 30 państw członkowskich - istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że mimo chęci uzyskania wspólnej akcesji ze Szwecją, Finlandia sama przystąpi do NATO.