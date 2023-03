Drony rozbiły się na terenie Rosji. Niezależne rosyjskie media: Były wypełnione C4

Na terenie Rosji rozbiło się kilka dronów wypełnionych matriałami wybuchowymi. Jeden z nich spadł w okolicy rafinerii w Kraju Krasondarskim, przez co doszło do pożaru. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak zaprzecza, by Ukraina miała coś wspólnego z atakami.

