Wojna w Ukrainie. Władze ostrzegają: "Zbliża się zmasowany atak". Zwracają uwagę na samoloty

Rzeczniczka Sił Obrony na południu Ukrainy Natalia Humeniuk we wtorek (28 lutego) na antenie Espresso TV przekazała, że Rosja szykuje się do zmasowanych ostrzałów, które mogą nastąpić w ciągu następnych 48 godzin. Świadczy o tym "pewna aktywność" samolotów wroga.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie przeprowadzili "działania wstępne"

Natalia Humeniuk jednocześnie zaznaczyła, że na razie nie ma to związku z zapowiadaną ofensywą. Jednak sam fakt działania Rosjan może świadczyć o ich przygotowaniach do ostrzału. - Biorąc pod uwagę czas, w jakim wróg przeprowadził ostatni zmasowany atak rakietowy, a także podjęte już przez niego działania wstępne, czyli rozpoznanie z pomocą UAV i wystrzelenie "Shahidów", próbując sprawdzić gotowość i siłę naszej obrony przeciwlotniczej. Wszystko to może świadczyć o chęci powtórki - wyjaśniła rzeczniczka Sił Obrony na południu Ukrainy.

Rosja odkłada atak na później, ale są gotowi

Przed zmasowanym atakiem okupantów ostrzegł również gubernator obwodu mikołajowskiego Witalij Kim (regionu w południowej części Ukrainy, nad Morzem Czarnym). Zaapelował do rodaków, aby "byli gotowi na wszystko".

- Rosja jest gotowa do zmasowanego ataku na Ukrainę już w piątek, ale odkłada go na później (...) Rosjanie są technicznie gotowi do uderzenia. Z pewnych powodów tolerują przyjmowanie ciosów, ale wciąż się do tego intensywnie przygotowują. Przeprowadzają rozpoznanie i zmieniają taktykę - powiedział we wtorek (28 lutego) na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

