Putin podpisał ustawę. Rosja zawiesza udział w traktacie START

Zgodnie z rosyjskim prawem traktat START jest zawieszony, a decyzję o wznowieniu udziału Rosji może podjąć głowa państwa. Ustawa wchodzi w życie z dniem oficjalnego ogłoszenia - podaje agencja TASS.

Rosja zawiesiła udział w traktacie New START

Władimir Putin zapowiadał w zeszłym tygodniu zawieszenie udziału Rosji w traktacie New START, który dotyczy redukcji broni strategicznej. Ustawa w tej sprawie została przyjęta 22 lutego przez Dumę Państwową. Putin jednocześnie podkreślał, że zawieszenie nie oznacza wycofania się z traktatu.

W lutym 2023 roku Rosja odmówiła Stanom Zjednoczonym inspekcji swojego arsenału jądrowego. Podczas wystąpienia Władimir Putin mówił, że zanim Rosja wróci do dyskusji na temat traktatu START, musi zastanowić się nad rozważeniem "arsenałów jądrowych Francji i Wielkiej Brytanii".

Dalej podkreślił, że Rosja nie pozwoli żadnemu z krajów należących do NATO przeprowadzić inspekcji arsenału nuklearnego, oskarżając blok transatlantycki o pomoc w "planowaniu ukraińskich ataków dronów na rosyjskie bazy lotnicze, w których stacjonuje część jej powietrznego odstraszania nuklearnego".

- Nasze stosunki uległy pogorszeniu i jest to całkowicie i niezaprzeczalnie wina USA - mówił Putin, cytowany przez "Financial Times". Jak zauważają dziennikarze, Putin co prawda nie wycofał się z traktatu, ale też nie zaproponował żadnego rozwiązania sporu w kwestii kontroli arsenału jądrowego.

Ponadto prezydent Rosji przekazał, że Rosja musi przygotować się na przeprowadzenie testów nuklearnych, ale zrobi to tylko wtedy, gdy USA przeprowadzą je jako pierwsze. - Jeśli USA przeprowadzą testy, my też. Nikt nie powinien mieć złudzeń, że globalny parytet strategiczny może zostać zniszczony - dodał.

New START - czym jest ten traktat?

New START to podpisany w 2010 roku traktat o redukcji zbrojeń jądrowych między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. Porozumienie to wygasa w 2026 roku. Władimir Putin mówił, na razie nic nie wskazuje na to, by porozumienie zostało przedłużone. "Chyba że Zachód zgodzi się na przeprowadzenie kompleksowych rozmów w sprawie Ukrainy bez udziału Kijowa, co według USA jest niedopuszczalne" - zauważał "FT".

Traktat New START miał doprowadzić do zmniejszenia o połowę liczby strategicznych wyrzutni rakiet nuklearnych. Ponadto ustanowił nowy system kontroli i weryfikacji takiego arsenału - mimo tego traktat nie ograniczył liczby nieaktywnych operacyjnie głowic jądrowych, które mogą być składowane w tych państwach. Traktat został podpisany w Pradze przez ówczesnych prezydentów: USA - Baracka Obamę i Rosji - Dmitrija Miedwiediewa.