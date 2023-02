Mołdawia. Antyrządowe protesty w stolicy. Przewodzi im prorosyjska partia

Policja ogłosiła ograniczenie ruchu w centrum Kiszyniowa, a także na ulicach przyległych. Służby wydały również zakaz organizowania zgromadzeń w okresie od 28 lutego do 2 marca. Oficjalnym powodem ograniczeń jest wizyta delegacji z innego kraju.

Jak podają media, busy z protestującymi, którzy zmierzali do stolicy na prorosyjską demonstrację, zostały zatrzymane przed wjazdem do miasta. Manifestacja zaczęła się już tam. Słychać hasła przeciwko prezydentce Mołdawii Mai Sandu, doszło również do przepychanek z policją.

"Osoby, które zamierzają dostać się do centrum stolicy, blokują teraz trasę przy wjeździe do Kiszyniowa. (...). Wyjaśniamy, że takie działania są niedopuszczalne" - podkreśliła policja, dodając, że protestujący blokują również przejazd dla służb.

Wiceszef NATO: Rosja nie zaatakuje Mołdawii, ale wypowie jej wojnę hybrydową

W ostatnich dniach wiceszef NATO stwierdził, że Rosja nie zaatakuje Mołdawii, ale będzie prowadziła przeciwko niej wojnę hybrydową. - Prawdziwą perspektywą dla Mołdawii jest przyłączenie się do Zachodu. Rosja o tym wie i wciąż próbuje to blokować - powiedział Mircea Geoana.

Jak dodał, Moskwa robi to "nie siłą militarną", ponieważ "obecnie nie jest wystarczająco liczna". - Rosja nie jest zdolna do zajęcia Odessy, a następnie dotarcia w kierunku Naddniestrza - zaznaczył, dodając, że "nie postrzega ryzyka czysto wojskowego". - Ale Rosja rozpętała w Mołdawii to, co próbowała zrobić w 2006 roku w Czarnogórze. Próbuje wykorzystać swój cały arsenał wojny hybrydowej - podkreślił Mircea Geoana.

Wiceszef NATO stwierdził, że działania, które w przypadku Mołdawii będzie podejmowała Moskwa to m.in. zastraszanie, wewnętrzne działania destabilizujące, wywołanie chaosu czy ataki cybernetyczne.

