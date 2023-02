Szef NATO zapewnia o członkostwie Ukrainy w NATO. Kreml zdecydowanie odpowiada

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg składa wizytę w Helsinkach, gdzie z premierką Sanną Marin rozmawia na temat członkostwa Finlandii i Szwecji w Sojuszu. Przy tej okazji szef NATO podkreślił, że "w gronie państw członkowskich jest zgoda na Ukrainę w Sojuszu".

Ukraina stanie się członkiem NATO w długoterminowej perspektywie. Teraz problem polega na tym, żeby Ukraina zwyciężyła jako suwerenny, niepodległy naród i dlatego musimy wspierać Ukrainę

- deklarował Stoltenberg, którego cytuje "Daily Mail".

Rzecznik Kremla: Rosja otwarta na rozmowy z Ukrainą, ale nie zrezygnuje z anektowanych regionów

We wtorek przed południem rzecznik Kremla zapewnił o gotowości Rosji do rozmów z Ukrainą. Warunek? - Rosja nie zrezygnuje z anektowanych regionów - stwierdził Dmitrij Pieskow, cytowany przez tvpinfo.pl.

Przypomnijmy, że chodzi o cztery obwody: doniecki, ługański, chersoński i zaporoski, które Moskwa nielegalnie ogłosiła jako zaanektowane pod koniec września 2022 r.

Są pewne realia, które już stały się czynnikiem wewnętrznym. Mam na myśli nowe terytoria. Konstytucja Federacji Rosyjskiej istnieje i nie można jej ignorować. Rosja nigdy nie będzie w stanie pójść na kompromis w tej sprawie, to są ważne realia

- dodał rzecznik Kremla.

Premierka Finlandii: Linia NATO to jedyna linia, której nie przekroczy Rosja

Zagrożenie ze strony Rosji i gwarancje bezpieczeństwa - tak premierka Finlandii Sanna Marin tłumaczyła powody, dla których rząd zdecydował się wnioskować o członkostwo w Sojuszu. Na wspólnej konferencji prasowej w Helsinkach sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewniał, że rozszerzenie Paktu o Finlandię i Szwecję to priorytet. Z 30 krajów członkowskich dokumentów akcesyjnych nie ratyfikowały tylko dwa - Węgry, które mają to zrobić w kwietniu i Turcja, która nie wyznaczyła terminu. Ankara sprzeciwia się przyjęciu przede wszystkim Szwecji, oskarżając ją o brak współpracy przy ekstradycji Kurdów, których określa mianem terrorystów.

- Nadszedł czas, by dokończyć ratyfikację dokumentów i przywitać Finlandię i Szwecję w Sojuszu - podkreślał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Podkreślał, że dwa nordyckie kraje, jako zaproszone do Sojuszu, mają już jego parasol ochronny. - Niewyobrażalne byłaby więc sytuacja, że w momencie zagrożenia dla bezpieczeństwa Szwecji i Finlandii NATO by nie zareagowało - dodał sekretarz generalny. Właśnie obawy przed zagrożeniem ze strony Rosji skłoniły Finlandię do złożenia wniosku o członkostwo w Sojuszu.

Granica NATO to jedyną granica, której nie przekroczy Rosja. I ta kwestia była dla nas kluczowa, kiedy Rosja zaatakowała brutalnie Ukrainę

- podkreślała premierka Finlandii. Sanna Marin wyraziła nadzieję na wejście wraz ze Szwecją do NATO jeszcze przed lipcowym szczytem Sojuszu w Wilnie.

