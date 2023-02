"Pożyteczny idiota" Putina wyróżniony "Orderem Przyjaźni". Podpisano dekret

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o nadaniu tzw. Orderu Przyjaźni Stevenowi Seagalowi, amerykańskiemu aktorowi oraz "specjalnemu przedstawicielowi MSZ Rosji ds. rosyjsko-amerykańskich stosunków humanitarnych"- podaje TASS.

"Nagroda została przyznana za wielki wkład w rozwój międzynarodowej współpracy kulturalnej i humanitarnej" - czytamy w dekrecie.

Skompromitowany aktor próbuje reżyserować kolejne filmy mimo to, że ciągnie się za nim długa lista zarzutów o molestowanie seksualne oraz agresję wobec współpracowników. Przez opinię publiczną okrzyknięty został "pożytecznym idiotą Putina", gdyż uchodzi za jednego ze zwolenników kremlowskiej propagandy.

Przyjaźń Seagala z Rosją. Od czego się zaczęło?

W 2014 roku Seagal wyraził głębokie poparcie dla rosyjskiej agresji, kiedy to Putin doprowadził do aneksji Krymu. Nie ograniczył się do udzielania na ten temat wywiadów, wręcz pojechał na Krym, gdzie ze swoim zespołem Thunderbox zagrał dla prorosyjskich separatystów koncert.

W 2016 roku otrzymał rosyjskie oraz serbskie obywatelstwo. Z kolei w 2020 wstąpił do rosyjskiej partii politycznej "Sprawiedliwa Rosja - Za Prawdę" - nawet miał napisać projekt ustawy dotyczącej walki z zanieczyszczeniem środowiska. Szczególnie bliska sercu aktora miała być ochrona jeziora Bajkał, a także kwestia demilitaryzacji przestrzeni kosmicznej.

Seagal jest pożytecznym idiotą Putina. Polskiej telewizji to nie przeszkadza

W 2021 roku z kolei podjął się zadania dyplomatycznego i próbował doprowadzić do "nawiązania dialogu" pomiędzy Rosją i Japonią, które od lat toczyły spór o przynależność Wysp Kurylskich. Po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę, Seagal ogłosił, że nie zrezygnuje z rosyjskiego obywatelstwa, a jeszcze potem pojechał do Donbasu, by nakręcić rzekomo dokumentalny film o tym, jak "naprawdę wygląda tam sytuacja".

Przypomnijmy, że widziano go w Ołeniwce, gdzie znajdował się tzw. obóz filtracyjny. Tam przetrzymywano i torturowano jeńców z Azowstalu, a w nocy z 28 do 29 lipca doszło do masakry; pod rosyjskim ostrzałem zginęło 53 ukraińskich żołnierzy. Rosja utrzymuje, że odpowiedzialna za to jest strona ukraińska.