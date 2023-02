"Tu życie się skończyło. Zostaniemy tutaj". Turcja i Syria na zdjęciach z ziemi i z drona

W nocy z 5 na 6 lutego południowo-wschodnią Turcję i północno-zachodnią Syrię dotknęło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Niewiele godzin później przyszło kolejne trzęsienie - równie potężne. Potem, w następnych dniach, region nawiedziły dziesiątki wstrząsów wtórnych. Życie wielu tysięcy ludzi się skończyło, życie kolejnych setek tysięcy rozpadło się na kawałki.

Tydzień po tych wydarzeniach eksperci ekonomiczni z Turkonfedu szacowali, że straty materialne w Turcji mogą osiągnąć nawet 84 mld dolarów, czyli około 10 proc. PKB kraju.

Ulice tureckiego Nurdagi Diego Cupolo/Outriders"Tutaj życie się skończyło. Nic nie zostało"

Ulice tureckiej Antiochii Diego Cupolo/Outriders

To zdanie wielokrotnie słyszeli reporterzy zbierający materiał dla Outriders. Ale też: "Nie mamy nic innego. Zostaniemy tutaj" i najważniejsze: "Potrzebujemy pomocy".

Dziennikarze podróżowali m.in. po tureckiej prowincji Kahramanmaras, gdzie było epicentrum pierwszego trzęsienia ziemi. Na stronie projektu zobaczymy też zdjęcia, filmy zrobione z ziemi i z dronów, m.in. z Iskenderunu w prowincji Hatay; położonego nieco bardziej na północ Osmaniye; Adiyamanu leżącego na północny wschód od epicentrum; Kilis, które graniczy z Syrią, a także syryjskich Dżindajrisu czy Idlibu.

Zdjęcia, zwłaszcza te zrobione za pomocą drona, łapią za gardło. Pokazują morze gruzów, a w nim detale - meble, czajniki, artefakty normalnego życia z przeszłości. Ludzie, którzy przeżyli, próbują wydobyć spod gruzów resztki dobytku. Ekipy ratownicze próbują odnaleźć ludzi.



Syria. Trzęsienie ziemi w piekle

Syria ma za sobą 12 lat konfliktu zbrojnego i kryzysu humanitarnego. Coraz rzadziej przyciąga uwagę opinii publicznej, także w czasie ostatniego kataklizmu. Tu skala śmiertelnych ofiar trzęsienia jest znacznie niższa niż w Turcji, ale przecież liczy się każde życie. A w Syrii udzielenie pomocy jest o wiele trudniejsze niż gdzie indziej.

Jak pisał dla Gazeta.pl Patryk Strzałkowski, cytując Polską Misję Medyczną, ponad cztery miliony mieszkańców dotkniętej trzęsieniem części Syrii jest zdanych na siebie i ograniczone zasoby lokalnych grup ratunkowych. 75 proc. ośrodków zdrowia zostało zniszczonych w czasie wojny, dowóz do szpitala to często kilkadziesiąt kilometrów. Pomoc do regionu Idlib dociera przez granicę z Turcją, a ta - w tureckiej prowincji Kilis - tuż po trzęsieniu została zamknięta. Dodatkowo, nawet gdy jest otwarta, to wsparcie Syryjczyków tą drogą wymaga co pół roku zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym Rosji - sojusznika tureckiego reżimu Baszara Al-Asada.

Namiot w tureckim Gaziantep Diego Cupolo/Outriders

Turcja. Ogień i gruzy

Namioty pojawiły się też w Turcji, na terenach dotkniętych trzęsieniem. Domy, nawet jeśli jeszcze stoją, często są tak naruszone, że nie nadają się do zamieszkania. Te, które się nadają, mają wysokie ceny najmu. Namioty są wszędzie - w parkach, przy ulicach, między blokami. Są też tacy, dla których zabrakło nawet takiego schronienia. "Stojąc w zniszczonym sklepie naprzeciwko swojego zawalonego domu, Nurdan Altinkaynak przytula 11-miesięczną córkę i mówi, że od 6 lutego śpi na zewnątrz z dzieckiem, nastoletnim synem i mężem. Wszyscy bez namiotu, w mroźnych zimowych temperaturach" - pisze dla Outriders z miasta Adiaman Diego Cupolo.

Zagrożeniem dla tych, co przeżyli, jest bowiem także pogoda. Choć Syria i Turcja kojarzą nam się z tropikalnym klimatem, to zima jest tam chłodna i mokra, a zdarza się też mróz i śnieg.

Nurdagi i Islahiye zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Prawie cała populacja obu miast, licząca w sumie ponad 100 tys. osób, została przesiedlona.

Ratownicy na gruzach w tureckim Iskenderun Diego Cupolo/Outriders

Kahramanmaras straciło nie tylko ludzi i budynki mieszkalne, lecz także budowle sakralne i zabytkowe, "ogrom osmańskiego dziedzictwa kulturowego w Kahramanmaras legł w gruzach" - pisze Cupolo.

Adana była jedną z najmniej dotkniętych kataklizmem prowincji w pobliżu epicentrum trzęsienia ziemi z 6 lutego 2023 r., ale wraz z zawaleniem się kilku wieżowców straciła setki mieszkańców.

Wobec tych obrazów i relacji nie da się przejść obojętnie. Odbudowa będzie trwała latami i latami będzie potrzebna pomoc międzynarodowa. Dlatego, mimo że świat kręci się dalej, a przez media płyną kolejne informacje, przypominamy dziś i będziemy przypominać nadal: w Turcji i Syrii wydarzyła się absolutnie straszna rzecz. Nie zapominajmy o ludziach, których dotknęła.

Projekt 'Trzęsienie ziemi' przygotował zespół dziennikarski Outriders Diego Cupola/Outriders