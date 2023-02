Trzęsienie ziemi w Turcji. Uderzyło w zniszczone już miasto. Zawaliło się 30 budynków [WIDEO]

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło w poniedziałek południowo-wschodnią Turcję, spowodowało śmierć jednej osoby. Rannych zostało prawie 70 osób. Służby pracują nad uwolnieniem kilkudziesięciu osób, które są uwięzione pod gruzami. W mieście Malatya zawaliło się też prawie 30 budynków - podaje Reuters.

"Smutne wieści nadchodzą z Malatyi w środkowej Turcji, gdzie trzęsienie ziemi spowodowało zawalenie się już zniszczonych wcześniej budynków" - podaje Daily Turkic i publikuje filmy, na których widać, jak domy niemal rozsypują się na najdrobniejsze elementy.

Trzęsienie ziemi w Turcji, w regionie zniszczonym przez wstrząsy z początku lutego

Poniedziałkowy wstrząs o magnitudzie 5,6 i epicentrum na głębokości 6,15 km, zanotowano trzy tygodnie po potężnym trzęsieniu ziemi, które zabiło ponad 50 tysięcy osób w Turcji i Syrii. Yunus Sezer, szef tureckiego Urzędu ds. Zarządzania Katastrofami i Sytuacjami Kryzysowymi, powiedział na konferencji prasowej, że zespoły poszukiwawczo-ratownicze zostały rozmieszczone w pięciu budynkach.

W ciągu ostatnich trzech tygodni w regionie doszło do czterech nowych trzęsień ziemi, a także 45 wstrząsów wtórnych o magnitudzie od pięciu do sześciu. To z kolei wiadomość przekazana przez dyrektora generalnego AFAD Orhana Tatara - podaje Reuters.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Prezydent wydał dekret ws. odbudowy

W piątek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wydał dekret dotyczący odbudowy po niedawnym trzęsieniu ziemi. Dekret stanowi, że osoby, instytucje i organizacje odbudowujące domy i zakłady przemysłowe, będą otrzymywały dotacje od ministerstwa urbanizacji. Odbudowane mieszkania otrzymają osoby, które straciły domy wskutek trzęsienia. Przy odbudowie nie będą obowiązywać zwykłe procedury administracyjne, będzie też można wykorzystywać grunty, które nie są zalesione.

Prezydent Erdogan zapowiedział wcześniej, że zniszczone domy zostaną odbudowane w ciągu roku. Trzęsienie ziemi zniszczyło lub uszkodziło w Turcji przeszło 160 tysięcy budynków, liczących 520 tysięcy mieszkań. Kilka milionów osób zostało bez dachu nad głową.

