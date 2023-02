Czy grozi nam globalna konfrontacja? Były szef brytyjskich połączonych sztabów o trzech scenariuszach

"Dziś nie wygrała żadna ze stron. Żadna też nie przegrała. Żadna nie jest nawet blisko poddania się. Żadna nie ma zdolności do tego, by doprowadzić do decydującego rozstrzygnięcia na polu bitwy. Połącz te wszystkie te czynniki, a otrzymasz wielką wojnę, która będzie trwać bardzo długo" - ostrzega generał.

REKLAMA

Wojna w Ukrainie. Były szef brytyjskich połączonych sztabów o trzech scenariuszach

Według niego zdecydowanie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju wojny wygląda tak: rosyjskie natarcie szybko utknie w miejscu, a ukraińska kontrofensywa, której eksperci spodziewają się wiosną lub latem, przyniesie pewne sukcesy, ale dalekie od ostatecznego triumfu. "Efektem będzie przedłużenie wojny na rok 2024. Przynajmniej na 2024 rok" - przewiduje generał.

Zobacz wideo Ukraińcy na granicy z Polską rok po inwazji Rosji. "Wojna jest straszna. Do tego nie można przywyknąć"

"Najbardziej pesymistyczny wariant wygląda z kolei tak: nagle Rosjanie są w stanie skokowo poprawić sposób, w jaki prowadzą tę wojnę, choć na razie nic na to nie wskazuje. W takim bardzo pesymistycznym układzie prezydent Putin rozbija Ukrainę i odnawia rosyjską hegemonię nad ziemiami, które błędnie postrzega jako swoje historyczne peryferia. Dla zachodnich interesów to byłaby tragedia" - mówi sir Barrons. Od razu dodaje jednak: "prawdopodobieństwo, że do tego dojdzie, jest tak samo znikome, jak szansa, że Rosjanie zostaną wyparci z Ukrainy jeszcze w tym roku".

Jednocześnie były szef połączonych sztabów, a dziś szef think tanku Universal Defence & Security Solutions ocenia, że niskie jest ryzyko, że konflikt rozszerzy się w wyniku wsparcia Pekinu dla Moskwy. "Globalna konfrontacja między liberalną demokracją a autokratycznym kapitalizmem mogłaby wtedy zamienić się gorącą wojnę. Ale właśnie dlatego, że to scenariusz tak koszmarny, fatalny także dla chińskiego handlu z Zachodem, sądzę, że wszyscy zrobią krok wstecz. Nie sądzę, by Pekin poświęcił swoją przyszłość dla tej niekompetentnie prowadzonej rosyjskiej wojny" - ocenia Richard Barrons w rozmowie z londyńskim korespondentem Polskiego Radia.

Wojna w Ukrainie. Sytuacja na froncie. W nocy Rosjanie zaatakowali dronami

W 369. dniu inwazji na Ukrainę Rosjanie atakują w rejonie Bachmutu, Awdijiwki, Kupiańska i Łymanu. Dzień wcześniej ostrzelali rakietami i za pomocą artylerii ukraińskie pozycje w rejonach Zaporoża, Chersonia i w Donbasie na całej długości frontu.

W nocy nad Kijowem i innymi miastami Ukrainy pojawiły się rosyjskie drony irańskiej produkcji - poinformował Sztab Generalny ukraińskich sił zbrojnych. Z porannego raportu wynika, że systemy obrony powietrznej Ukrainy zarejestrowały 14 takich maszyn, z czego 11 udało się zestrzelić.

Alarmy przeciwlotnicze zawyły w obwodach kijowskim i czernihowskim. Eksplozje było słychać także w rejonach chmielnickim i zaporoskim. Tylko nad Kijowem Ukraińcy zestrzelili 9 dronów Shahed. Udało się uniknąć ofiar i zniszczenia obiektów krytycznej infrastruktury. Podobnie było w obwodzie zaporoskim. Natomiast w obwodzie chmielnickim zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Przed świtem alarmy przeciwlotnicze zostały odwołane.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w codziennych raportach wskazuje na duże straty ponoszone przez wroga. Jednocześnie podkreśla, że ukraińska armia mimo przewagi liczebnej przeciwnika stawia opór i odpiera ataki, wykorzystując nowoczesny sprzęt przekazywany przez zachodnie państwa.

- Jesteśmy dumni z naszych żołnierzy - powiedziała Polskiemu Radiu wolontariuszka Kateryna z Łucka. - Jest takie powiedzenie - przeżyliśmy jeden dzień i dziękujemy Bogu. Mamy w sercu wiele radości i dumy dzięki postawie naszych Sił Zbrojnych, naszych żołnierzy, którzy nas bronią. Oni chcieli wziąć Ukrainę w trzy dni, a my już rok się trzymamy, to naprawdę jest powód do dumy z naszych chłopaków - podkreśliła mieszkanka Łucka.

Ukraińcy pod początku wojny proszą świat o dostawy broni. Jak tłumaczą, dzięki nowoczesnym systemom przeciwrakietowym każdego dnia zestrzeliwują pociski agresora, ratując przed zniszczeniem domy, drogi, trakcje kolejowe i sieci energetyczne.