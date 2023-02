Wiceszef NATO: Rosja nie zaatakuje Mołdawii, ale wypowie jej wojnę hybrydową

Zobacz wideo Gazeta.pl w Przemyślu. Tak z perspektywy wolontariuszy zmieniło się polsko-ukraińskie przejście graniczne

Mircea Geoana w rozmowie z telewizją Digi24 stwierdził, że "Mołdawia ma historyczną szansę", aby "po 30 latach wrócić do Europy". - Prawdziwą perspektywą dla Mołdawii jest przyłączenie się do Zachodu. Rosja o tym wie i wciąż próbuje to blokować - powiedział zastępca szefa NATO.

Jak dodał, Moskwa robi to "nie siłą militarną", ponieważ "obecnie nie jest wystarczająco liczna". - Rosja nie jest zdolna do zajęcia Odessy, a następnie dotarcia w kierunku Naddniestrza - zaznaczył, dodając, że "nie postrzega ryzyka czysto wojskowego". - Ale Rosja rozpętała w Mołdawii to, co próbowała zrobić w 2006 roku w Czarnogórze. Próbuje wykorzystać swój cały arsenał wojny hybrydowej - podkreślił Mircea Geoana.

Przypomnijmy, w 2006 roku Czarnogóra zorganizowała referendum niepodległościowe, w którym Czarnogórzanie zdecydowali o odłączeniu się od Serbii. Rosja wówczas podejmowała działania destabilizujące, wzniecała niepokoje społeczne, aby zakłócić przebieg głosowania.

"W interesie nas wszystkich jest, aby Mołdawia stawiała opór"

Wiceszef NATO stwierdził, że działania, które w przypadku Mołdawii będzie podejmowała Moskwa to m.in. zastraszanie, wewnętrzne działania destabilizujące, wywołanie chaosu czy ataki cybernetyczne.

- W interesie nas wszystkich jest, aby Mołdawia stawiała opór. W interesie obywateli Mołdawii jest wejście do dobrze prosperującej i demokratycznej Europy, a nie pozostawanie w szarej strefie - powiedział. - Niezależnie od sympatii politycznych, jakie mają lub nie mają obywatele Mołdawii, myślę, że jeśli chcą lepszego życia, to jest ono w demokratycznej i zamożnej Europie - dodał.

Jak podkreślił, Kiszyniów jest partnerem zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. Mircea Geoana zaznaczył też, że Sojusz Północnoatlantycki przygląda się sytuacji w Mołdawii, aby wspierać ten kraj podobnie, jak w przypadku Ukrainy. - Mołdawia ma szansę uciec od swojej obecnej strategicznej dwuznaczności i mieć lepsze życie w Europie - oznajmił.

