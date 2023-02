26 lutego Ukraina obchodziła Dzień Oporu wobec Okupacji Autonomicznej Republiki Krymu i Miasta Sewastopol. Dzień oporu jest obchodzony w Ukrainie od 2020 roku, wtedy też prezydent Zełenski podpisał dekret, ustanawiający tę rocznicę.



Agresja Rosji wobec Ukrainy rozpoczęła się 26 lutego 2014 roku. Wtedy też w pobliżu Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu spotkały się dwa wiece - ukraiński i rosyjski. Pierwszy z nich zorganizował Medżlis Tatarów Krymskich, ruch Euromajdan oraz kilka innych ukraińskich organizacji (zgromadził on około 10 tys. osób). Uczestnicy popierali integralność terytorialną Ukrainy, sprzeciwiali się także przeprowadzeniu nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej Krymu, dotyczącej przyłączenia Krymu do Rosji. W rosyjskim wiecu wzięło udział około 700 osób. Doszło do starć między uczestnikami obu wieców. Dwie osoby zginęły. 27 lutego rosyjskie siły specjalne zaatakowały budynki Rady Najwyższej i Rady Ministrów w Symferopolu. Dlatego wojna w Ukrainie trwa od dziewięciu lat, a w zeszłym roku doszło do jej eskalacji. Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, co może zakończyć wojnę w Ukrainie. "9 lat temu rosyjska agresja zaczęła się od Krymu. Zwracając Krym, przywrócimy pokój. To nasza ziemia. Nasi ludzie. Nasza historia. Zwrócimy ukraińską flagę w każdy zakątek Ukrainy. Krym będzie wolny!" - napisał prezydent Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Odzyskanie Krymu przez Ukrainę jest możliwe

Według serwisu Politico "przywrócenie ukraińskiej kontroli nad Krymem może być kluczowym warunkiem trwałego pokoju". Serwis zwraca też uwagę, że całkowita suwerenność Ukrainy zapewni pokój w całej Europie. Jednak były minister obrony Ukrainy Andrij Zahorodniuk zwraca uwagę, że "nie będziemy poważnie rozmawiać o Krymie, dopóki reszta Ukrainy nie będzie wolna".

"Z czysto geostrategicznego punktu widzenia Ukraina będzie musiała odzyskać znaczne tereny w regionach takich Zaporoże, a nawet Donieck, zanim rozważy atak na Krym" - zauważa Politico.

Kluczowa w walce o Krym będzie pomoc Zachodu, a w szczególności broń - precyzyjne pociski dalekiego zasięgu czy większa obrona powietrzna. "Krym ma decydujące znaczenie dla tej wojny" - podkreślił emerytowany generał Ben Hodges, były dowódca armii USA w Europie. "Ukraina nigdy nie będzie bezpieczna ani nie będzie w stanie odbudować swojej gospodarki, dopóki Rosja zachowa Krym" - dodał.

Emerytowany australijski generał Mick Ryan, jeden z najpopularniejszych komentatorów przebiegu wojny w Ukrainie, również zwrócił uwagę na rolę Krymu w zakończeniu konfliktu "Prezydent Zełenski wielokrotnie włączał Krym do terytorium, które chce wyzwolić. Jest to jeden z jego głównych celów zakończenia wojny. Sytuacja może być trudna dla prezydenta Zełenskiego, jeśli wojna zakończy się, gdy Krym będzie nadal w rosyjskich rękach" - napisał na Twitterze.

