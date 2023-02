Papież przyznaje: "Tak, uprawiam politykę". Odniósł się też do skandalu ws. budynku za 300 mln euro

Autorami książki "Pasterz" są watykaniści Francesca Ambrogetti i Sergio Rubin. Jej premierę zaplanowano tuż przed 10. rocznicą wyboru Franciszka na papieża, która przypada 13 marca.

REKLAMA

To my wykryliśmy podejrzany zakup nieruchomości w Londynie. Dzisiaj administracja watykańska ma środki, by wyjaśnić niedobre rzeczy, jakie dzieją się wewnątrz. Ale przyznaję, że uporządkowanie wszystkiego nie było łatwe i jest zawsze możliwość, że pojawi się jakaś nowa szkodliwa sprawa

- tak skomentował sprawę zakupu luksusowego budynku w Londynie w 2014 r. Fragmenty książki publikuje włoska agencja Ansa.

Przypomnijmy, że chodzi o zakup budynku w centrum brytyjskiej stolicy za ponad 300 milionów euro. To inwestycja watykańskiego Sekretariatu Stanu. Proces w tej sprawie prowadzi trybunał w Watykanie.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Papież: Państwo musi być świeckie

Ansa przytacza również fragment książki, w którym Franciszek mówi o rozdziale Kościoła od państwa. "Państwo musi być świeckie, bo kraje wyznaniowe źle kończą. Sprzężenie: Kościół-państwo nie działa" - ocenił papież.

Kościół jest grzesznikiem, jak mówił święty Augustyn. Zdecydowana większość jego członków jest zdrowa, ale nie można zaprzeczyć, że niektórzy ludzie Kościoła i wielu, powiedziałbym, jego fałszywych przyjaciół, przywłaszczyło sobie niesłusznie dziedzictwo ruchome i nieruchomości nie Watykanu, ale wiernych

- stwierdził Franciszek i przyznał: "Tak, uprawiam politykę. Bo każdy musi ją uprawiać. Lud chrześcijański musi to robić". W tym fragmencie papież ma wyjaśniać, że "kiedy czytamy to, co powiedział Jezus, widzimy, że był zaangażowany w politykę".

"A czym jest polityka? To styl życia dla polis, dla miasta. To, czym ja się nie zajmuję i czego nie powinien robić Kościół, to polityka partyjna. Ale Ewangelia ma wymiar polityczny, jakim jest nawrócenie mentalności społecznej, także religijnej osób" - tłumaczył papież.

Ostatni fragment, opublikowany przez Ansę, odnosi się do spraw gospodarczych. "Nie potępiam kapitalizmu. Nie jestem też przeciwko rynkowi, ale za tym, co Jan Paweł II zdefiniował jako 'społeczną gospodarkę rynkową'. Ja skupiam się na biednych, to właśnie o nich mówił Jezus i o tym, mówi Ewangelia" - czytamy.

Wesprzyj zbiórkę Fundacji PCPM na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii - przez >>stronę PCPM albo przez >>zbiórkę na Facebooku.

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: