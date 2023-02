Elitarna jednostka rosyjskiej armii poniosła ogromne straty w Ukrainie. Brytyjski MON publikuje zdjęcie

W niedzielę Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, oprócz aktualizacji sytuacji na froncie wojny w Ukrainie, pokazało zdjęcie dużych strat, jakie odniosła prestiżowa jednostka armii rosyjskiej. To obraz satelitarny zniszczonych pojazdów wojskowych w sektorze Wuhłedaru w obwodzie donieckim. Według informacji Brytyjczyków pojazdy należały do 155. Brygady Piechoty Morskiej, która przewodziła niedawnym operacjom ofensywnym.

Elitarna jednostka rosyjskiej armii z dużymi stratami w Ukrainie. Brytyjski MON publikuje zdjęcie

Resort obrony wskazał, że "brygada ta jest postrzegana jako elitarna jednostka piechoty w rosyjskiej armii".

W przeciwieństwie do podobnie prestiżowych sił powietrznodesantowych (WDW), piechota morska nie została rozmieszczona w Ukrainie jako jedna duża formacja. Zamiast tego poszczególne jednostki zostały dołączone do zdominowanych przez siły lądowe grup wojska. W związku z tym piechota morska otrzymała jedną z najtrudniejszych misji taktycznych podczas wojny i poniosła wyjątkowo dużo ofiar

- czytamy w raporcie.

"Rzekomo zwiększona zdolność brygad piechoty morskiej została teraz prawie na pewno znacznie ograniczona, ponieważ zostały one uzupełnione niedoświadczonym zmobilizowanym personelem. Ten brak doświadczenia niemal na pewno pogłębia skłonność rosyjskich oficerów do mikrozarządzania, co z kolei zmniejsza sprawność operacyjną. Istnieje realna możliwość, że zdegradowane jednostki piechoty morskiej zostaną ponownie zaangażowane do nowych ataków w pobliżu Wuhłedaru" - ocenili Brytyjczycy.

Ukraiński sztab generalny: Rosja wzmacnia systemy obronne na Krymie

Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych poinformował, że w ciągu ostatniej doby lotnictwo przeprowadziło 12 nalotów na zgrupowania wojsk rosyjskich. Ukraińscy lotnicy zestrzelili również trzy drony bojowe należące do Rosjan. Ukraińska artyleria uderzyła w dwa zgrupowania wojsk rosyjskich oraz stację radiową i stanowisko broni przeciwlotniczej.

W związku z działaniami ofensywnymi prowadzonymi przez wojska ukraińskie z miasta Gorłówka na wschodzie obwodu donieckiego ewakuował się prorosyjski prokurator. Po złożeniu rezygnacji wyjechał do Federacji Rosyjskiej.

Jednocześnie ukraiński sztab informuje, że Rosjanie kontynuują działania ofensywne w okolicy Kupiańska, Łymanu, Bachmutu i Awdijiwki. Rosyjskie lotnictwo przeprowadza loty zwiadowcze, próbując zlokalizować pozycje wojsk ukraińskich. W ciągu ostatniej doby Rosjanie wystrzelili 14 rakiet w kierunku ukraińskich osiedli. Przeprowadzili również 57 ostrzałów artyleryjskich, w wyniku których ranni zostali cywile.

Rosjanie wzmacniają systemy obronne na okupowanym Krymie. W ostatnim czasie przerzucono tam część oddziałów inżynieryjnych z innych odcinków frontu.

