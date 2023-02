Zełenski: 9 lat temu na Krymie rozpoczęła się agresja Rosji. "Przywrócimy pokój"

Zobacz wideo Joe Biden w Kijowie uhonorował ukraińskich bohaterów

Dziewięć lat temu na Krymie rozpoczęła się rosyjska agresja. Odzyskując Krym, przywrócimy pokój. To jest nasza ziemia. Nasi ludzie. Nasza historia. Przywrócimy ukraińską flagę do każdego zakątka Ukrainy. Krym będzie wolny

- napisał Wołodymyr Zełenski we wpisie zamieszczonym na Facebooku. W niedzielę Ukraina obchodzi Dzień Oporu wobec Okupacji Autonomicznej Republiki Krymu i Miasta Sewastopol.

Inwazja Rosji na Krym

26 lutego 2014 roku w pobliżu Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu odbyły się dwa wiece: zorganizowany przez Medżlis Tatarów Krymskich, ruch Euromajdan i inne organizacje proukraińskie, który zgromadził do 10 tysięcy uczestników. Był to wiec na rzecz poparcia integralności terytorialnej Ukrainy i przeciw przeprowadzeniu nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej Krymu ws. przyłączenia Krymu do Rosji.

W pobliżu zebrał się prorosyjski mityng, liczący około 700 osób. Doszło do starć pomiędzy uczestnikami wiecu proukraińskiego i prorosyjskiego. Zginęły dwie osoby. Następnego dnia uzbrojone rosyjskie siły specjalne zajęły budynki Rady Najwyższej i Rady Ministrów w Symferopolu.

W szóstą rocznicę tych wydarzeń, 26 lutego 2020 r, Wołodymyr Zełenski podpisał dekret ustanawiający 26 lutego Dniem Oporu wobec Okupacji Autonomicznej Republiki Krymu i Miasta Sewastopol.