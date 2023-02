Znana modelka, 28-letnia Abby Choi zaginęła we wtorek w dzielnicy Tai Po. To tam policja znalazła w piątek jej szczątki.

REKLAMA

Kiedy funkcjonariusze przeszukiwali jeden z domów na obrzeżach miasta, dokonali makabrycznego odkrycia. W lokalu znaleziono rozczłonkowane zwłoki kobiety. W lodówce znaleziono nogi, w garnkach odkryto ludzką tkankę. Do tej pory śledczy nie zdołali odnaleźć jej głowy, tułowia oraz rąk. Na miejscu zdarzenia znajdowały się także rzeczy osobiste Choi, dowód tożsamości, karty kredytowe oraz ubrania.

- W mieszkaniu znaleziono przedmioty, które posłużyły do rozczłonkowania ciała: w tym maszynki do mielenia mięsa, piły łańcuchowe, długie płaszcze przeciwdeszczowe, rękawice i maski - przekazał nadkomisarz Alan Chung. Policja twierdzi, że mieszkanie zostało specjalnie przygotowane do popełnienia przerażającej zbrodni.

Zobacz wideo "Świat, w którym Zachód nam pomagał, skończył się, gdy Putin zaatakował rakietami cywilów". Paweł Kowal w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zabójstwo modelki w Hongkongu. Zatrzymano podejrzanych

W niedzielę policja poinformowała, że aresztowano cztery osoby, z czego trzy już usłyszały zarzuty. Oficjalnie nie podano jednak ich tożsamości. W poniedziałek mają zostać postawieni przed sądem.

Reuters powołując się na lokalnego nadawcę TVB donosi, że zatrzymani to były mąż Choi, Alex Kwong, jego rodzice oraz brat.

Media podają, że motywem zbrodni miały być pieniądze - około 100 milionów dolarów hongkońskich (niemal 60 milionów złotych).

Brutalne morderstwo modelki. Rozczłonkowano jej ciało. Nogi znaleziono w lodówce

Tai Po to jedna z 18 dzielnic Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Położona jest we wschodniej części regionu Nowe Terytoria.