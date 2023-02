Ukraina wydała nowy znaczek pocztowy. Wymowny mural i przekaz dla Putina

Banksy jest znanym na całym świecie brytyjskim artystą sztuki ulicznej. W ubiegłym roku pojawił się w Kijowie, gdzie zostawił po sobie murale. Reprodukcja jednego z nich znalazła się na ukraińskich znaczkach pocztowych, które powstały z okazji rocznicy wybuchu wojny. W piątek (24 lutego) ustawiły się po nie kolejki - przekazał "The Guardian".

Banksy na ukraińskim znaczku pocztowym. Judoka powala mężczyznę

Banksy od początku swojej kariery pozostaje anonimowy. W ubiegłym roku narastały spekulacje, że odwiedził Ukrainę. 11 listopada w mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać zdjęcia zniszczonych budynków w Brodziance. Na jednym z nich jest mały judoka, który powala mężczyznę - prawdopodobnie Władimira Putina - na ziemię. Artysta na łamach "The Art Newspaper" potwierdził, że to on stworzył mural.

Przypomnijmy, z powodu inwazji na Ukrainę, w marcu 2022 r. prezydent Rosji został pozbawiony honorowego czarnego pasa w taekwondo. Organizacja, powołując się na swoje motto - "pokój jest cenniejszy niż triumf", potępiło jego "specjalną operację wojskową". Wcześniej federacja judo pozbawiła Putina funkcji honorowego prezydenta i ambasadora, a Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) odebrał mu prestiżowy order.

"Mural najlepiej oddaje to, co czuje każdy Ukrainiec"

Wielu Ukraińców odczytuje dzieło Banksy'ego jako metaforę zaciekłego oporu Ukrainy wobec rosyjskiej inwazji. - Pomyśleliśmy, że ten właśnie mural najlepiej oddaje to, co czuje każdy Ukrainiec - skomentował naczelnik poczty Ihor Smilianski. W lewym dolnym rogu znaczka można także zauważyć wiadomość napisaną cyrylicą: "FCK PTN". - Uważamy, że nasze znaczki są prorocze - dodał urzędnik, nawiązując tym samym do wydanych w kwietniu ubiegłego roku znaczków ze słynnym: "Rosyjski okręcie wojenny, p... się!".

Banksy opublikował na Instagramie film, a właściwie dokument z pobytu w Ukrainie. W tle uliczne artystki śpiewają piosenkę "Czerwona Ruta". Muzykę przerywa syrena alarmowa.

Borodzianka to osiedle typu miejskiego w obwodzie kijowskim, które przed wojną zamieszkiwało nieco ponad 13 tys. osób. Po wybuchu wojny zostało zbombardowane, a ok. 90 proc. mieszkańców uciekło.

