Rosja 24 lutego 2022 r. rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Władimir Putin planował blitzkrieg. Spotkał się jednak z heroicznym oporem zarówno ukraińskiej armii, jak i społeczeństwa. Jedną z głównych broni reżimu dyktatora stała się propaganda - zarówno w kraju, jak i poza nim. "Zrobili ludziom dziurę w głowie!" - skomentowała Galina w liście do reakcji sibreal.org. Dziennikarze serwisu zapytali Rosjan o wojnę, a przede wszystkim o to, czy czują się za nią odpowiedzialni.

Rosjanie o inwazji w Ukrainie. Wojna tematem tabu

Igorowi z Petersburga jest wstyd. "W pierwszym miesiącu czułem się tak, jakby miliony obywateli, zdecydowana większość, podzielała moje uczucia. Kiedy zdałem sobie sprawę, że większość wcale się tym nie przejmuje, jakby oglądała mecz piłkarski, a wielu aprobowało to, co się dzieje, przeżyłem kolejny szok" - czytamy.

Walentyna z nielegalnie zaanektowanego przez Kreml obwodu zaporoskiego czuje bezsilność. "Odmawiam kontaktu z bliskimi współpracownikami, oni popierają agresję... Jedni chcieli napisać donos, inni chcieli mnie zabić. Ale byli też tacy, którzy nic nie mówili, nie obchodziło ich to. Wojna gdzieś tam trwała, to ich nie dotyczyło. W ogóle tutaj jest taki zwyczaj, że nie porusza się tematu wojny. Wszyscy milczą. Ale syn mojej sąsiadki, lat 36, zginął. Pochowali go z honorami. Rodzina prawdopodobnie otrzyma Ładę" - napisała w odpowiedzi.

Nadieżda z Moskwy w przesłanej do redakcji odpowiedzi wyznała, że od roku żyje w strachu. "Nie wdaję się w kłótnie w internecie. Kurczę się wewnętrznie, gdy mijam policjantów w metrze. Mogą zabrać mi telefon, a połowa wiadomości w nim jest po ukraińsku. Mogą przyjść do domu, okraść, postraszyć kota i podupadłą babcię. Mogą mnie pobić, zgwałcić, zamknąć pod zmyślonymi pretekstami" - dodała.

Z kolei Jegor z Petersburga napisał, że na początku wojny sympatyzował z Ukraińcami, ale zmienił swój stosunek, kiedy zobaczył ich "antyrosyjskie nastawienie" w mediach społecznościowych. "W 2014 r. skandowali 'Kto nie skacze, to Moskal, Moskal...' . A dlaczego na paradzie sił zbrojnych Ukrainy krzyczeli "Putin to ch*j"? (Oczywiście, że jest ch***m, ale po co się do tego zniżać?). A dlaczego burzą pomniki Puszkina, Tołstoja i innych rosyjskich pisarzy? Tylko dlatego, że są Rosjanami?" - wyjaśnił.

"Jeden zrobił źle, a czy wszyscy powinni być pociągnięci do odpowiedzialności?"

Dziennikarze poruszyli także kwestię odpowiedzialności zbiorowej zakazanej w 1949 r. przez Konwencję Genewską. Można jednak mówić o kwestiach moralnych, które wśród Rosjan kuleją. Nie czują się winni za sytuację w Ukrainie. Powodem jest poczucie, że nie mają na nic wpływu, bo nie żyją w demokracji. "Sami Rosjanie są zakładnikami okoliczności. Mamy dość tych wszystkich pytań o odpowiedzialność zbiorową" - stwierdził Aleksiej z Karelii (republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej przy granicy z Finlandią).

"Jestem obywatelem Rosji i ateistą, dlatego nie wierzę w Boga i żadne śmieci typu 'odpowiedzialność zbiorowa' i nie zamierzam wierzyć. Osobiście nie czuję się odpowiedzialny za tę wojnę i nie zamierzam jej odczuwać" - napisał Oleg z Republiki Karelii.

"Jeden zrobił źle, a czy wszyscy powinni być pociągnięci do odpowiedzialności? Chciałbym zapytać przywódców UE: za czyje pieniądze to wszystko zostało zaplanowane i przygotowane przez jedną osobę? Kto przyczynił się do wychowania tego potwora? Kto lobbował za budową przepływów ropy i gazu do Europy w zamian za pieniądze? Kto zapraszał go na wszelkiego rodzaju szczyty i konferencje, podpisywał z nim umowy o współpracy w sferze politycznej, gospodarczej i kulturalnej? Kto sprowadził go do siebie? A teraz wszyscy próbują się zmyć i z jakiegoś powodu odciąć tlen obywatelom Rosji (tym normalnym, z mózgami) przekraczającym granice, otrzymującym wizy i tak dalej. Mówią, że winni są wszyscy Rosjanie. I co, zwykli Rosjanie, którzy starali się pracować, wychowywać dzieci, nie głosowali na cara, mogli jakoś na to wpłynąć, podczas gdy zachodni przywódcy ze swoimi zasobami, wywiadem, szpiegami byli zupełnie bezradni?" - ocenił Paweł z Archangielska.

