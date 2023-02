Władimir Putin ma nie jeden bunkier, a całe "podziemne miasto" - twierdzą dziennikarze rosyjskiego portalu Sobiesiednik. Sieć tajnych schronów rozciąga się od Kremla po Ural. Dyktator w obawie o własne życie coraz częściej się w nich zaszywa.

Władimir Putin inwestuje w bunkry. "Tradycja rosyjskiej władzy od czasów Stalina"

Za budowę bunkrów odpowiada Główny Zarząd Programów Specjalnych - radziecka instytucja, która stworzyła podziemną sieć w czasach zimnej wojny (1947-1991). - Bunkry zaczęto budować w czasach sowieckich dla najważniejszych osób w państwie, ale ostatnio prace te się nasiliły. W Moskwie na pewno są schrony, na Uralu też, w rejonie Wołgi również. Wiele bunkrów połączonych jest tunelami, które rozchodzą się na dziesiątki kilometrów - mówił autor śledztwa i redaktor naczelny Sobiesiednika, Oleg Roldugin.

Putin polecił inwestować miliardy w schrony, które będą w stanie przetrwać zagładę atomową. Jak wiadomo, pieniądze w Rosji nie grają roli. Niektóre bunkry znajdują się na głębokości około 200 metrów.

- To jest w ogóle tradycja rosyjskiej władzy od czasów Stalina, żeby ochrona była posunięta do absurdu. Rosyjskie elity czują się ogólnie bardzo wyobcowane. Mit jedności ze społeczeństwem jest tylko mitem. I do tych czasów wiele się nie zmieniło, bo Putin jest człowiekiem głęboko sowieckim - przekazał w sobotę (25 lutego) w rozmowie z dziennikarzami "Faktu" były oficer Agencji Wywiadu Robert Cheda.

Praca zdalna z bunkra

W grudniu 2022 r. Władimir Putin otworzył ruch na trzech odcinkach autostrady M12. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie portal Nexta TV, który wówczas stwierdził, że dyktator zrobił to w sposób zdalny, siedząc w swoim bunkrze. Dziennikarze nie wyjaśnili jednak, na czym oparli swój osąd.

