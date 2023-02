Presja związana ze zwiększeniem wydajności, którą wywierano na pracownikach JCO - japońskiego zakładu zajmującego się wzbogacaniem uranu - doprowadziła do tragicznej w skutkach katastrofy w elektrowni jądrowej Tokaimura. 30 września 1999 r. dwaj pracownicy, 35-letni Hisashi Ouchi i 40-letni Masato Shinohara przygotowywali azotan uranylu, a nadzorujący ich 54-letni Yutaka Yokokawa siedział przy biurku cztery metry dalej.

Trzeba podkreślić, że ani Ouchi, ani Shinohara nie mieli choćby podstawowej wiedzy o wzbogacaniu paliwa uranem - ich zakład przeprowadzał ten proces od zaledwie trzech lat, a sama elektrownia była kontrolowana tylko dwa razy w roku.

Mężczyźni omyłkowo dodali do zbiornika aż 16 kg uranu, podczas gdy limit wynosił 2,5 kg. Uran przekroczył masę krytyczną, a pracownicy zobaczyli niebieski błysk. Shinohara przyjął dawkę 10 siwertów promieniowania, a Hisashi, który stał przy samym zbiorniku i trzymał lejek - aż 17 siwertów, czyli ponad dwa razy więcej niż wynosi dawka śmiertelna. Najmniej ucierpiał oddalony od nich Yokokawa - przyjął 3 siwerty. Jak zauważa portal Nauka.rocks, "w tym czasie Japonia ograniczała ekspozycję pracowników na promieniowanie do 50 milisiwertów rocznie". Serwis Astrofaza.pl dodaje, że szacuje się, iż "ilość promieniowania, którą Ouchi przyjął w momencie wypadku, była podobna do epicentrum bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę". Poza pracownikami elektrowni silnie napromieniowanych zostało jeszcze ponad 600 osób.

Katastrofa w elektrowni Tokaimura. 83 dni umierania w cierpieniu

Ze szpitala w Tokio, gdzie początkowo trafili poszkodowani technicy, Ouchiego przetransportowano do Narodowego Instytutu Nauk Radiologicznych w Chibie i umieszczono w odseparowanym pomieszczeniu. Zdaniem lekarzy chromosomy w ciele mężczyzny przypominały "potłuczone szkło". Komórki nie mogły się regenerować, a tym samym nie goiły się rany. We krwi Ouchiego nie było już praktycznie białych krwinek, jego układ odpornościowy nie działał. Według relacji mężczyzna "płakał krwią", a gdy zmieniano mu bandaże, wraz z nimi odrywała się skóra. Z czasem jego mięśnie zaczęły odchodzić od kości, a skóra zaczęła się rozpuszczać.

Lekarze przeprowadzali kolejne transfuzje krwi - nawet po 10 w ciągu 12 godzin, próbowali też m.in. terapii komórkami macierzystymi pobranymi od siostry pacjenta. Bezskutecznie.

Po dwóch miesiącach od wypadku Ouchi miał trzy zawały serca w ciągu jednego dnia. Resztkami sił błagał o przerwanie leczenia, mówiąc, że "nie jest królikiem doświadczalnym", ale lekarze kontynuowali, bo dawał im możliwość obserwowania wpływu promieniowania na ludzkie ciało. Także rodzina Ouchiego liczyła, że mężczyzna cudownie wyzdrowieje i kazała lekarzom utrzymywać go przy życiu.

Agonia Hisashiego Ouchi trwała jeszcze 24 dni. 21 grudnia 1999 r. zmarł w wyniku niewydolności wielonarządowej. Podobny los spotkał Masato Shinoharę, który umarł po siedmiu miesiącach od katastrofy, w kwietniu 2000 r. Tak zmieniała się jego twarz:

Yutaka Yokokawa, leczony z powodu łagodnej choroby popromiennej, wyszedł ze szpitala po trzech miesiącach. W październiku 2000 r. wraz z pięcioma innymi osobami z JCO odpowiadał przed sądem za zaniedbanie obowiązków i naruszenie przepisów bezpieczeństwa jądrowego. Sąd skazał ich na kary więzienia w zawieszeniu. Firma JCO musiała zapłacić 121 mln dolarów, aby uregulować 6875 roszczeń wystosowanych przez okolicznych mieszkańców i przedsiębiorców. Po tragedii w Tokaimurze w Japonii zaostrzono przepisy dot. bezpieczeństwa pracy w elektrowniach jądrowych.

