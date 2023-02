Wojna w Ukrainie. Media: Rosjanie strzelali do siebie. Nawet pod Moskwą

W Rosji od początku wojny brakowało doświadczonych pilotów - przekazał brytyjski think tank Royal United Services Institute (RUSI). Jak dodali analitycy, dowództwo zaczęło angażować pilotów instruktorów do operacji bojowych, ograniczając tym samym swoją zdolność do szkolenia kogokolwiek innego.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Banachewycz: Miedwiediew stał się złym policjantem we władzach Kremla

Wojna w Ukrainie. "Było dużo bratobójstwa"

Zdaniem brytyjskiego think tanku rosyjskie siły powietrzne rozpoczęły inwazję z "mniej niż 100 w pełni wyszkolonymi i aktywnymi pilotami", co uzasadniałoby "gesty dobrej woli" okupanta, czyli zestrzeliwanie własnych samolotów.

- Było dużo bratobójstwa - powiedział w czwartek (23 lutego) dziennikowi "Financial Times" były wysoki rangą urzędnik Stanów Zjednoczonych, dodając, że "to może nie dwucyfrowe przypadki, ale było ich więcej niż jeden czy dwa". Do sytuacji, w której okupanci sami siebie zestrzeliwali, miało nawet dojść w pobliżu Moskwy.

- Możliwe, że nie mieli pilotów z doświadczeniem bojowym, którzy byli gotowi latać nad Ukrainą i ryzykować swoje karki w tym szalonym otoczeniu - ocenił w rozmowie anonimowy informator.

Minister obrony Ukrainy w dostarczonym przez Polskę Leopardzie

"To miało miejsce. Zarówno z jednostek artylerii, jak i z czołgów"

Brytyjski dziennik przypomniał również, że na polu walki siły ukraińskie były również świadkami strącania przez Rosjan własnych samolotów, o czym na bieżąco informowały. Pod koniec lipca w okolicy wsi Ołhine trzy śmigłowce Ka-52 okupanta zamierzały zaatakować jednostki Ukrainy, a w konsekwencji wyrządziły szkody swoim własnym pozycjom. "Kolejny gest dobrej woli" - skomentowało wówczas dowództwo.

Ponadto, służby wywiadowcze Kijowa przechwyciły rosyjskie komunikaty mówiące o tego typu incydentach. - To miało miejsce. Zarówno z jednostek artylerii, jak i z czołgów, a nawet zauważyliśmy to z przechwyconych przez nas rozmów - powiedział wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki.

Kreml milczy o rocznicy inwazji. ISW podaje przyczynę