W rocznicę pełnowymiarowej eskalacji wojny premier Mateusz Morawiecki pojechał do Kijowa, by przekazać cztery pierwsze polskie Leopardy 2 A4. Nowe czołgi "przetestował" Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy. Na krótkim nagraniu wychylił się z włazu i zapytał: - Przepraszam, gdzie jest droga na Moskwę?.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Banachewycz o dzieciach Mariupola: Wykorzystywanie dzieci jest barbarzyństwem i cynizmem

Ukraina wita pierwsze zwierzęta w wojskowo-technicznym zoo

"Cieszę się, że mogę powitać pierwsze zwierzęta w naszym ukraińskim wojskowo-technicznym zoo" - napisał Ołeksij Reznikow na Facebooku, dodając, że czeka na kolejne. "Serdecznie dziękuję naszym polskim przyjaciołom. Jestem wdzięczny całemu narodowi polskiemu, Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie i mojemu przyjacielowi Ministrowi Obrony Narodowej RP Mariuszowi Błaszczakowi" - dodał ukraiński polityk.

Kreml milczy o rocznicy inwazji. ISW podaje przyczynę

Władimir Kliczko: Nawet nie przypuszczałem, że będę jeździł takim "kotem"

Te "kolejne czołgi" sprawdził Władimir Kliczko, który od początku rosyjskiej inwazji zabiega o pomoc dla Ukrainy. Odwiedził z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem poligon, gdzie Ukraińcy uczą się obsługi niemieckich czołgów i wozów piechoty Marder. - Rok temu nawet nie przypuszczałem, że będę jeździł takim "kotem" - powiedział na nagraniu, które opublikował na Twitterze jego straszy brat i mer Kijowa - Witalij.

Według planu niemieckie czołgi i transportery zostaną dostarczone do Kijowa do końca marca, dlatego Ukraińcy intensywnie uczą się ich obsługi. - Niezwykle szybko przyzwyczajają się do niemieckiego systemu, widziałem to sam i mówią o tym także nasi instruktorzy - ocenił minister obrony RFN. Jak przekazali dziennikarze Deutsche Welle, Niemcy wyszkolili w 2022 roku ponad 1000 ukraińskich żołnierzy, a do 2023 r. zamierzają wyszkolić kolejne trzy tysiące.

Scholz "ciągle tłumaczy" i "melduje" Putinowi. "Nie wiem, czy jest świadomy"