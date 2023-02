"Kreml nie skomentował pierwszej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę. Prawdopodobnie dlatego, że Rosja nie osiągnęła żadnego z deklarowanych celów i nie osiągnęła znaczących zdobyczy terytorialnych od lipca 2022 roku" - ocenił w piątek (24 lutego) amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Rocznica inwazji na Ukrainę. Miedwiediew wciąż żyje w informacyjnej bańce

Do rocznicy pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę odniósł się nie Kreml, a były prezydent Rosji, a obecnie zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew. Polityk, który w ostatnim czasie epatuje absurdalnością swoich wypowiedzi, stwierdził na Telegramie, że dzień zwycięstwa jego kraju w końcu nadejdzie.

"Minął rok, odkąd nasi żołnierze przywracają porządek, pokój i sprawiedliwość na naszej ziemi, chronią nasz lud i niszczą korzenie neonazizmu" - napisał zgodnie z rosyjską propagandą. "Wyczerpujące miesiące i lata konfrontacji (...) ze strony tych, którzy będą zarządzać resztą Ukrainy. Ich los jest nie do pozazdroszczenia. Nie będą mogli uznać wyników 'specjalnej operacji wojskowej' [agresji Rosji na Ukrainę - red.]. (...) I w pewnym momencie nowi chłopcy ponownie sprowokują światowy konflikt" - stwierdził. "Nie można na to pozwolić. Dlatego tak ważne jest osiągnięcie wszystkich celów 'specjalnej operacji wojskowej'. Przesunąć granice zagrożeń dla naszego kraju jak najdalej, nawet jeśli są to granice Polski. Całkowicie zniszczyć neonazizm. (...) Aby świat zastał długo wyczekiwany pokój" - podsumował.

Igor Girkin, były oficer rosyjskiej FSB (walczył w Czeczenii i Naddniestrzu), a obecnie wpływowy bloger wojskowy z liczbą 792 tysięcy obserwujących na Telegramie, odnosząc się do wypowiedzi Miedwiediewa, ocenił, że "są to urojenia". Analitycy z amerykańskiego think tanku już wcześniej spekulowali, że były prezydent został oddelegowany do odwracania uwagi od militarnych niepowodzeń.

Jak podał Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW), powołując się na dane zastępcy szefa Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego armii ukraińskiej gen. Ołeksija Hromowa, od 24 lutego 2022 r. Rosja przeprowadziła blisko "5 tys. ataków rakietowych, 3,5 tys. lotniczych oraz 1 tys. z wykorzystaniem dronów na obiekty na terytorium Ukrainy. Prokurator generalny Andrij Kostin poinformował natomiast, że od 10 października (tzn. od pierwszego zmasowanego ataku rakietowego na ukraińską infrastrukturę energetyczną) w 255 celnych uderzeniach agresor zniszczył bądź uszkodził 112 obiektów infrastruktury energetycznej".

Sytuacja na froncie. Siły rosyjskie z marginalnymi postępami

W Ukrainie okupanci kontynuowali ataki. "Siły rosyjskie dokonały marginalnych zdobyczy terytorialnych wokół Bachmutu [na północny zachód od Bachmutu, a także w północnej, wschodniej i południowej części miasta, zbliżając się do centrum - red.]" - opisał ISW. "Ukraińscy urzędnicy zasugerowali, że siły rosyjskie mogą czuć się niepewnie we wschodniej części obwodu chersońskiego" - ocenili amerykańscy analitycy.

Według ISW ukraińskim partyzantom udało się wysadzić odcinek linii kolejowej w okolicy miasta Poshtove na Krymie. Armia prawdopodobnie odparła kolejne próby natarcia na południe od Siewierska oraz na zachód od Kreminnej, w rejonie Awdijiwki oraz w łuku na zachód od Doniecka. "Według części źródeł siły rosyjskie miały jednak dokonać wyłomu w obronie ukraińskiej na południe od Marjinki" - podał OSW.

