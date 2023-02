Jej zdjęcie obiegło świat, stała się symbolem wojny. Tak wygląda teraz. "Wiedziałam, że muszę uciekać"

Zobacz wideo Dniepr. Odwiedziliśmy blok, w który w styczniu uderzyła rosyjska rakieta

Dzień po napaści Rosji na Ukrainę światowe media obiegło zdjęcie Oleny Kuryło. Na fotografii kobieta miała obandażowaną głowę, a jej twarz była we krwi. W jej prawym oku utknął kawałek szkła. - To było wcześnie rano, gdy zaczęły się wybuchy. Jedna z rakiet spadła przed oknami naszego bloku, na podwórku. Do dziś pamiętam ten ogromny błysk. Zrozumiałam, że wojna się zaczęła - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

- Po kilku sekundach ocknęłam się. Wybuch był tak silny, że podwójne szyby z okien mnie przywaliły. Roztrzaskało się wszystko w domu, a ja byłam cała we krwi i w szkle. Na prawe oko już nic nie widziałam - zaznaczyła Olena Kuryło. Jak dodała, w ciele miała powbijane "kawałki szkła, brudu, ziemi, wszystkiego". Jednak nie czuła bólu, ponieważ działała adrenalina. - Ale wiedziałam, że muszę uciekać. Przed domem były karetki. Poprosiłam o pomoc, część szkła mi wyciągnęli, zabandażowano mi głowę i chcieli mnie zawieźć do szpitala, ale było wiele osób w gorszej sytuacji niż ja. Powiedziałam, że nie pojadę - podkreśliła.

Kobieta została również zapytana o słynne zdjęcie. Przyznała, że trudno jej na nie patrzeć, bo patrzy "jakby na inną osobę". - Nigdy wcześniej takich traumatycznych rzeczy nie doświadczyłam. To zdjęcie komentowała też rosyjska propaganda. Oni twierdzili, że ja jestem aktorką, że udaję - powiedziała.

Olenie Kuryło udało się uciec z ogarniętej wojną Ukrainy. Trafiła do kliniki okulistycznej w Katowicach, gdzie udzielono jej pomocy. W styczniu tego roku kobieta przeszła w Londynie czwartą operację, dzięki której ma częściowo odzyskać widzenie w zranionym oku.

- Lekarze uratowali mi oko. Jestem bardzo wdzięczna, za ich profesjonalizm, wielkie serce. Gdybym nie przyjechała tutaj, mogłabym nawet nie przeżyć, bo wdałaby się infekcja - podkreśliła.

Obecnie mieszka w Wojkowicach (woj. śląskie). Już latem prowadziła zajęcia plastyczne dla młodych uchodźców. Tak wygląda teraz:

"Moja Ukraina pomieści was wszystkich"

W czasie rozmowy z "Faktem" Olena Kuryło została zapytana o to, kiedy jej zdaniem skończy się wojna. - Znając Putina, nie można nic przewidzieć. To osoba nieadekwatna, nielogiczna, nie wiem, do czego jeszcze jest zdolny. On chce uchodzić za króla całego świata, dokonał wiele złych rzeczy - stwierdziła.

- To może być długa wojna jak w Donbasie. Jak się skończy, wrócę do domu, zaproszę dobrych ludzi, którzy tyle dobra dla mnie zrobili. Moja Ukraina pomieści was wszystkich. Dziś z całego serca każdemu za wszystko dziękuje. Najważniejsze dla człowieka jest samo życie, wszystko inne można zmienić - dodała.

