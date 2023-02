Hiszpania. 12-letnie bliźniaczki wypadły lub skoczyły z trzeciego piętra. Znaleziono ich listy

W hiszpańskiej gminie Sallent (prowincja Barcelona) doszło 21 lutego po południu do tragedii. Z trzeciego piętra bloku wypadły dwie niespełna 13-letnie bliźniaczki. Trwa śledztwo, policja katalońska stara się wyjaśnić, czy zdarzenie było wypadkiem, czy dobrowolnym działaniem dzieci.

Hiszpania. 12-letnie siostry wypadły z balkonu na trzecim piętrze

Siostry pochodzą natomiast z Argentyny. Jak pisał hiszpański dziennik "El Pais", do zdarzenia doszło w domu nastolatek, w którym rodzina mieszkała od kilku tygodni. Na balkonie, z którego wypadły, funkcjonariusze znaleźli dwa krzesła. Odkryto także dwa odręcznie napisane listy. Policja nie podała, co się w nich znalazło. Według internetowej gazety Vozpópuli dzieci miały być nękane przez rówieśników między innymi w związku z ich argentyńskim akcentem i każdego dnia wracały do domu z płaczem. Kataloński Departament Edukacji zaprzeczył tym informacjom.

Jedna z sióstr zmarła na miejscu, druga została przetransportowana do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Jej stan jest określany jako stabilny.



Tragedia pod Barceloną. Lokalne władze zarządziły żałobę

Jak podaje portal diaridetarragona.com, w związku z tragedią Rada Miasta Sallent zarządziła trzy dni żałoby i zawiesiła wszystkie zaplanowane wydarzenia publiczne. Urzędnicy poprosili o szacunek dla rodziny dotkniętej tragedią, powstrzymanie się od rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji i uszanowanie ich prawa do prywatności.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.