Rosja ogłasza zamknięcie mostu Krymskiego. Ukraińskie media: Z Krymu nie ma ucieczki

Rosyjskie media opublikowały komunikat resortu do spraw sytuacji nadzwyczajnych Rosji, z którego wynika, że most Krymski został zamknięty. Ruch drogowy i kolejowy ma jednak zostać wznowiony jeszcze w piątek.

REKLAMA

Ukraińskie informują o sytuacji, ale przekazują dodatkowo m.in., że "z Krymu nie ma ucieczki".

W czwartek wieczorem nieznani sprawcy uszkodzili tory kolejowe na moście, a ruch pociągów został wstrzymany.

Zobacz wideo Co dalej z Naddniestrzem? [Q&A Gazeta.pl]

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Część linii kolejowej na Krymie zniszczona. Ruchu oporu Atesz: "Rosja ma własnego konia trojańskiego"

Kanał Baza na Telegramie poinformował w czwartek wieczorem, że część linii kolejowej na okupowanym przez Rosję Krymie została zniszczona. Wstępne ustalenia wskazywały, że w wyniku eksplozji uszkodzony został fragment torów znajdujący się ok. 12 km od stacji Symferopol. "Z powodu uszkodzeń ruch na odgałęzieniu został wstrzymany. W sumie zatrzymano trzy pociągi: jeden pociąg Sewastopol - Petersburg z 166 pasażerami, a także dwa podmiejskie pociągi elektryczne" - podaje Baza.

Doniesienia potwierdzają rosyjskie media. Agencja RIA Nowosti informowała o tymczasowym wstrzymaniu ruchu w wyniku uszkodzenia trakcji. "Na miejsce zdarzenia wysłano jednostki straży pożarnej i ratownictwa oraz grupę operacyjną republikańskiego szefa Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji, a także zespół naprawczy w transporcie kolejowym" - informowano.

Doradca szefa republiki ds. polityki informacyjnej Oleg Kriuczkow, jak cytuje RIA, przekazał, że "nie potwierdza informacji o wybuchu". Jego zdaniem do eksplozji nie doszło, a jedynie "nieznana osoba pocięła osiem metrów jednej z szyn".

Tory na Krymie zniszczone. Ruch oporu Atesz potwierdza, że to ich robota

Tory na Krymie zniszczone. Za akcję mają odpowiadać członkowie ruchu oporu Atesz

Ukraiński Portal Wojskowy twierdzi natomiast, że za zajście odpowiadają członkowie ruchu oporu Atesz, którzy "wysadzili w powietrze część metalowego toru". "Z powodzeniem zburzono część torów kolejowych w rejonie wsi Posztowe, w pobliżu okupowanego Symferopola. Pociągi stoją, nikt już nigdzie nie jedzie i nic już nigdzie nie jest zabierane" - przekazała grupa.

Jak czytamy, Atesz jest wojskowym ruchem oporu utworzonym przez Ukraińców i Tatarów krymskich we wrześniu ubiegłego roku. "Ruch podkreślił, że w ten sposób armia Federacji Rosyjskiej ma własnego 'konia trojańskiego'" - zauważa portal. To właśnie Atesz miał wysadzić samochód na autostradzie z Sewastopola do Symferopola, którym pod koniec stycznia podróżowało dwóch oficerów Federalnej Służby Gwardii Narodowej Rosji.

Most, łączący zaanektowany Krym z kontynentalną częścią Rosji, został zamknięty w październiku zeszłego roku, po eksplozji ciężarówki. Moskwa oficjalnie poinformowała o czterech ofiarach wybuchu. Według rosyjskich śledczych eksplozja doprowadziła do zawalenia się dwóch przęseł autostrady i silnego pożaru części kolejowej mostu.

Ukraińskie media poinformowały z kolei, że była to "operacja specjalna, przeprowadzoną przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy". Nie zostało to oficjalnie potwierdzone czy zdementowane.

ISW: Rosja przygotowuje prowokację w Naddniestrzu