Mike Krumholz z Florydy w USA korzystał z soczewek kontaktowych od siedmiu lat. W grudniu zeszłego roku zasnął, nie wyjmując ich. Obudził się po 40 minutach i poczuł, że coś jest nie tak. Sądził, że to reakcja alergiczna. Następnego dnia ból się nasilił. Powód infekcji był jednak poważniejszy niż mógł przypuszczać.



Floryda. Pasożyt zjadał oko 21-latka. Do powstania infekcji przyczyniły się soczewki kontaktowe

Mężczyzna zasnął w swoich soczewkach 19 grudnia po pracy. Gdy się obudził, miał wrażenie, że one "unoszą się w jego oku". Wyjął soczewki, a następnego dnia poszedł jak zwykle do pracy. Po południu poczuł ból w prawym oku. 21-latek natychmiast zgłosił się do lekarza specjalisty. Przez miesiąc lekarze nie mogli zdiagnozować, co jest przyczyną nagłego pogorszenia wzroku. Mężczyzna konsultował się z siedmioma specjalistami. Początkowo stwierdzono, że w jego organizmie rozwija się wirus opryszczki pospolitej HSV1. Otrzymał antybiotyk i sterydy, które pogorszyły stan oka. Dopiero po miesiącu lekarze zdiagnozowali u 21-latka zapalenie rogówki, które powoduje acanthamoeba keratitis - pasożyt, który dosłownie zjada tkanki oka. Do zakażenia mogło dojść właśnie z powodu nieodpowiedniego używania soczewek kontaktowych.

"Acanthamoeba to pasożyt lubiący wodne środowisko; żywi się ludzkim okiem, może spowodować ślepotę. Bardziej narażone są osoby używające soczewek kontaktowych. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o dokładnej dezynfekcji soczewek" - przekazuje portal wzrok.org.

21-latek stracił wzrok w jednym oku. Pasożyt praktycznie pozbawił go oka

Mężczyzna stracił wzrok w prawym oku, obecnie widzi jedynie czarno-białe przebłyski. Teraz musi ograniczyć kontakt oka ze światłem, dlatego przebywa w zupełnych ciemnościach. Nie może wrócić do pracy ani wznowić studiów uniwersyteckich. - W sypialni mam zaciągnięte żaluzje, światła są zaciemnione. Ból czuję bardziej z tyłu oka, głowy i schodzi do przodu - przekazał mężczyzna podczas rozmowy z dziennikarzami portalu dailystar.co.uk. 21-latek dostał prawidłową diagnozę w Bascom Palmer Eye Institute. Przeszedł już terapię fotodynamiczną oraz operację płatu spojówki. Prawdopodobnie za jakiś czas zostanie zakwalifikowany do przeszczepu oka, obecnie stan zapalny, jaki ma w oku, nie pozwala na dalszą ingerencję. Teraz 21-latek przestrzega innych, aby prawidłowo dbali o swoje soczewki kontaktowe, nie zasypiali w nich i nie brali w nich kąpieli.

Według Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) tylko u 1-33 osób na milion użytkowników soczewek kontaktowych w krajach bardziej rozwiniętych diagnozuje się to rzadkie zapalenie rogówki acanthamoeba - przekazuje dailystar.co.uk.

