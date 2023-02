Ukraina. Zełenski do żołnierzy: To od was zależy, czy wszyscy będziemy istnieć

- To od was zależy, czy wszyscy będziemy istnieć, czy istnieć będzie Ukraina - te słowa prezydent Wołodymyr Zełenski skierował do żołnierzy ukraińskiej armii. Zełenski odznaczył walczących za ojczyznę w czasie specjalnej uroczystości w Kijowie, zorganizowanych rok po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

