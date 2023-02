W ostatnich dniach razem z Polską Akcją Humanitarną odwiedziliśmy kilka miejscowości w obwodach dniepropietrowskim i zaporoskim. Rozmawialiśmy z uchodźcami ze wschodu, wolontariuszami łagodzącymi skutki rosyjskiego terroru i mieszkańcami, którym dni upływają pod znakiem wyjących syren i wojennego zgiełku.

REKLAMA

Zobacz wideo Dniepr. Odwiedziliśmy blok, w który w styczniu uderzyła rosyjska rakieta

Dniepr. "Przyjechali podlać kwiaty i zginęli"

Prace na blokowisku trwają. Ludzie wynoszą z mieszkań elementy wyposażenia i wracają z materiałami budowlanymi. Co kilka metrów kupki gruzu, sterty okien, stare ubrania, pościel. 14 stycznia w duży blok mieszkalny przy ulicy Zwycięstwa w Dnieprze uderzyła rosyjska rakieta. Ponad 70 mieszkań w jednej chwili przestało istnieć, życie straciło ponad 40 osób.

Jak mówią miejscowi, w pobliżu nie ma żadnego obiektu, który mógłby stanowić dla Rosjan "sensowny" cel militarny. Nie ma tu fabryk, wojskowych magazynów.

Zniszczony blok w Dnieprze Daniel Drob / Gazeta.pl

Wiele mieszkań - nie mówiąc o tych, które zniknęły - nie nadaje się do remontu. Tam, gdzie jest to możliwe, trwają naprawy. Kilkanaście metrów od wyrwy po rakiecie mieszkanie na parterze mają Walentin i Natalia. Gdy nastąpiło uderzenie, nie było ich w domu. 28 lutego, po inwazji, wyjechali z Dniepru na zachód. Jak mówią, część ich rodziny uciekła do Polski.

W domu Natalii i Walentina eksplozja wybiła szyby z okien. Montują nowe. - Chcemy jak najszybciej znów tu zamieszkać - mówi Walentin.

Walentin i Natalia opowiadają, że znali ludzi, którzy zginęli w rosyjskim ataku. - Wśród zabitych są też znajomi naszych sąsiadów. Oni nawet tu nie mieszkali, tylko przyjechali podlać rośliny. Podlali kwiaty i zginęli - opowiadają.

Zniszczony blok w Dnieprze Daniel Drob/Gazeta.pl

Ruinę okalają barierki. Przed nimi mieszkańcy Dniepru położyli kwiaty, maskotki, znicze. Rakieta pozostawiła w bloku szeroką na kilkanaście metrów dziurę. Jeśli spojrzeć pod odpowiednim kątem, widać pozostałości po codziennym życiu - pokoje, korytarze, kuchnie. Tu widać piekarnik i lodówkę, tam półki, meblościankę, kawałek stołu, kuchenne sprzęty.

Kamieńskie. "Co, jeśli teraz, w rocznicę, Rosjanie będą jeszcze bardziej bombardować?"

Z Dniepru jedziemy kilkadziesiąt kilometrów na zachód, do miasta Kamieńskie. Tutaj przysłuchujemy się sesji z mobilnymi psychologami Polskiej Akcji Humanitarnej. Na sali jest grupa kobiet, które po rosyjskiej napaści ewakuowały się z obwodu donieckiego. Uchodźczynie rozmawiają z psychologami o tym, jak radzić sobie z lękiem towarzyszącym rocznicy 24 lutego. Fachowcy omawiają proste techniki, które pomagają zapanować nad trudnymi emocjami. - Teoria jest nudna i w tej sytuacji bezużyteczna. Naszym zadaniem jest pokazywanie, jak implementować praktyczne rozwiązania w codziennych sytuacjach. To działa. Gdy prześledzimy dynamikę, to widzimy, że na pierwszych sesjach ludzie są zamknięci, ale gdy korzystają z naszych porad, próbują nowych rzeczy, otwierają się - mówi Mykyta Czeczun, psycholog, który współprowadzi sesję z uchodźczyniami.

W marcu kobiety - Oksana, Tamara, Olga, Swietłana i Natalia - przyjechały do Kamieńskich z okolic Awdijiwki, która była wielokrotnie bombardowana przez Rosjan. O miasteczko nadal toczą się zaciekłe walki. Uczestniczki sesji psychologicznej przyznają, że w ostatnich dniach ich niepokój rośnie. Mówią, że nie wiadomo, co wydarzy się w rocznicę pełnoskalowej inwazji. - Nie możemy znowu przechodzić tego samego, uciekać stąd do nowego miejsca. Gdzie miałybyśmy pójść, jeśli zagrożenie dotarłoby także tutaj? Jak daleko? - słyszymy.

Uczestniczki sesji opowiadają, że w obwodzie donieckim wciąż są ich rodziny - rodzice, dziadkowie. Mężowie dołączyli do nich po kilku miesiącach. W ich rodzinnej miejscowości zamknięta została fabryka, nie było pracy.

- Przez cały ten rok trochę się uspokoiłyśmy, przyzwyczaiłyśmy do naszej sytuacji. Ale co, jeśli teraz, w rocznicę, Rosjanie będą jeszcze bardziej bombardować? Wtedy nasi bliscy nie będą już względnie bezpieczni. Znowu pojawia się śmiertelne niebezpieczeństwo, a my jeszcze bardziej się martwimy, że wszystko zostanie zniszczone, że będzie jeszcze ciężej - słyszymy od jednej z uchodźczyń.

Kobieta podkreśla, że dla nich wojna trwa od 2014 roku. - Przenosiłyśmy się już dwa razy. W 2014 roku wyjeżdżałyśmy z małymi dziećmi na rękach. Wróciłyśmy w 2017 roku, zaczęłyśmy odbudowywać nasze domu, poszłyśmy do pracy. I znowu trzeba było uciekać. Drugi raz był szczególnie trudny, to było okropne. Dlatego teraz potrzebujemy wsparcia psychologicznego - mówi i dodaje: - Spróbujcie zrozumieć, jak to jest zaczynać życie od nowa. My teraz chcemy tylko stabilizacji.

Sesja psychologiczna PAH w mieście Kamieńskie Daniel Drob/Gazeta.pl

Kobiety wspominają, że nie znały miasta, do którego przyjechały. Nie znały ludzi. Nie miały pracy i pieniędzy. Mówią, że jest ciężko. Z zapomogi, która przyznawana jest uchodźcom wewnętrznym, niewiele zostaje na życie. W mieście wynajmują mieszkania, trzeba więc opłacić czynsz. Nie zostaje nawet 100 hrywien.

Mówią, że z miejscowymi układa się różnie. - Moi sąsiedzi wszystko rozumieją, pomagają nam, wspierają ludzi z naszej gminy. Mimo wszystko my tu przyjechałyśmy z czymś, ale młodzi ludzie, którzy uciekli z Mariupola, uciekli dosłownie boso. Tutejsi mieszkańcy wszystko im zorganizowali - meble, koce, sztućce. Wszystko - wspomina jedna z kobiet.

Inna dodaje: - Bywa różnie. Ludzie tutaj żyją w swoich domach, a my jesteśmy obce, przez co możemy niektórych denerwować. Ale nikogo nie prowokujemy. Traktujemy innych w sposób neutralny, ale rozumiemy, że jakoś możemy wpływać na tutejszą społeczność, wzbudzać gniew. Na przykład niektórzy mogą być źli, że ich mężowie są na froncie, a inni nie są.

Mówią, że chcą wracać do domu, gdy tylko sytuacja się uspokoi. Bo do życia bez ogrzewania czy prądu są przyzwyczajone. Ważne, żeby był spokój, a wszystko można odbudować. - Jak to mówią, "to ruina, ale to dom". I my wszystko odbudujemy.

Z gminy Ocheretyn do Kemieńskiego przybyło 600 osób, w tym 75 dzieci. Uczą się w swoich dawnych szkołach, mają organizowane lekcje on-line. Z tutejszymi dziećmi bawią się na placach zabaw.

Jedna z uchodźczyń, Olga, pierwszy raz musiała się ewakuować, gdy jej dziecko miało pięć lat. Za drugim razem miało już 14 lat. - Ale z kolei moje drugie dziecko było wtedy pięcioletnie i znowu trzeba było wyjechać - wspomina.

Kobiety przyznają, że w obcym mieście nie wszyscy są życzliwi. Niektórzy pytają, dlaczego nie wrócą na swoje, skoro Rosjanie na razie się wycofali. Olga relacjonuje jedną z rozmów z sąsiadami. - Ludzie pytali: "czemu po prostu nie zabierzecie swoich dzieci i nie wrócicie?". Wstaliśmy i odeszliśmy od ławki. Później jeden z sąsiadów pytał, czy mnie obrażono. Nie jest łatwo słyszeć takie rzeczy - mówi. - Następnego dnia przeprowadzono ostrzał rakietowy. My zostaliśmy w mieszkaniu, bo wiedzieliśmy, że rakiety nas ominą, ale sąsiedzi się popakowali, zabrali dzieci i przez godzinę siedzieli w schronie. "Jakie to jest straszne" - mówili później, a ja odpowiadałam: "Możecie sobie wyobrazić, że to samo było tuż za naszymi oknami, tuż obok nas, każdego dnia, co godzinę. I wy nas pytacie, czemu nie wracamy" - wspomina Olga.

Psycholog Mykyta Czeczun podkreśla, że strach jest dzisiaj jednym z największych problemów ludzi w kraju ogarniętym wojną. - Powoduje napięcie w społeczeństwie. Ta sesja pokazała nam, jak trudno mierzyć się z emocjami, które powodują frustrację w codziennym życiu, przeszkadzają w komunikacji z innymi ludźmi, z dziećmi. Dzisiaj rozmawialiśmy o na przykład o tym, że niepozmywane naczynia mogą wywołać ogromną awanturę w domu, ale to nie naczynia są problemem, tylko nieustanny strach. Pracowaliśmy nad tym podczas sesji. Podkreślaliśmy, że nawet jeśli do tego dojdzie (chodzi o nową ofensywę Rosjan - red.), to nie będzie wyglądało jak rok temu - mówi. - Ludzie się boją, że "oszaleją", boją się, że ich reakcje nie są normalne, że są złe. Naszą misją jest edukacja, uświadamianie, że ich uczucia są całkowicie normalne. Nikt nie nauczył naszej psychiki, jak reagować na bomby. Nie wiemy tego. Reakcje są spontaniczne, normalne i dzięki nim ludzie mogą przetrwać - dodaje.

Uśmiech w Zaporożu

W nieodległym Zaporożu spotykamy się z wolontariuszami grupy Posmiszka (Uśmiech), która współpracuje z Polską Akcją Humanitarną. Przed 24 lutego Posmiszka niosła głównie wsparcie psychologiczne. Dzisiaj to szeroko rozumiana pomoc humanitarna skierowana między innymi do uchodźców z okupowanych terenów. Posmiszka zaopatruje potrzebujących w paczki żywnościowe, produkty higieniczne, ubrania. - Potrzeby zależą od pory roku. Niedługo koniec zimy, nadejdzie wiosna, a gdy ludzie się ewakuowali, dostali od organizacji pomocowych zimowe ubrania. Teraz potrzebne są lżejsze ciuchy - mówi Maksym, wolontariusz.

Karina, jedna z koordynatorek organizacji, dodaje, że dzisiaj szczególnie odczuwalna jest potrzeba wsparcia psychologicznego. - Ludzie żyją w ciągłym stresie. Zaporoże jest blisko frontu i nadal zdarza się, że mieszkańców budzi huk wystrzałów. Z ogromnymi problemami borykają się dzieci, które przebywają w centrach dla uchodźców wewnętrznych. Niektóre nie są w stanie się socjalizować. Część z nich po trudnych doświadczeniach z okupowanych terenów nie jest w stanie mówić, inne reagują agresją - mówi Karina. Dodaje, że wsparcie psychologiczne działa, dzieci po pewnym czasie znów mówią, uspokajają się. Czasami wymaga to tygodni, czasem miesięcy. Jak mówi koordynatorka, przed organizacjami pomocowymi jeszcze ogrom pracy. - Nawet, gdy wojna się skończy, wiele ludzkich traum będzie wymagało leczenia - podkreśla.

Według naszych rozmówców do końca ubiegłego roku wolontariusze Posmiszki pomogli w ten czy inny sposób ponad 500 tysiącom osób, które uciekły przed Rosjanami z obwodów chersońskiego, charkowskiego, donieckiego, ługańskiego czy mikołajowskiego.

Karina mówi o tym, dlaczego postanowiła zaangażować się w działalność humanitarną. - 24 lutego wszyscy obudziliśmy się rano i już wiedzieliśmy, że wojna się rozpoczęła, że jesteśmy bombardowani. Wszyscy byliśmy w szoku i absolutnie każdy chciał zrobić coś pożytecznego. To uczucie płynęło z wnętrza. Taka była moja motywacja: zaangażować się w wartościową, konieczną pomoc - mówi.

- Dla mnie to sens życia. Po co to robię? Cóż, dla zwycięstwa. Żeby ludzie mogli dostać to, czego potrzebują, aby nie traktowano ich kogoś drugiej kategorii. W końcu pochodzą z miejsc, gdzie byli doświadczyli bardzo złych rzeczy - mówi Maksym.

Myrowe. "Słyszymy eksplozje, wszystkie te dźwięki z Nikopola, z Margańca"

W niedzielę odwiedzamy Myrowe koło Tomakiwki. Wieś leży w granicach obwodu dniepropietrowskiego, ale bliżej stąd do Zaporoża niż Dniepru. To niewielka miejscowość. Jest tu cerkiew, szkoła, sklep, przy którym gromadzą się miejscowi, ale też mały bar. Nad wszystkim góruje ogromny elewator zbożowy.

Dzieci jeżdżą na rowerach, ktoś robi zakupy, grupa mężczyzn odpala samochód na popych. Chwilowo jest tu spokojnie, ale 40 minut jazdy samochodem na południe wystarczy, żeby dotrzeć do rzeki Dniepr. Na drugim brzegu jest już Enerhodar i Rosjanie. Syreny w tych okolicach wyją kilka razy dziennie.

Myrowe Daniel Drob/Gazeta.pl

- Wszystko było tu dobrze do wojny. Teraz każdego dnia alarmy, alarmy, alarmy - mówi Marija Korogodzka.

- Słyszymy eksplozje, wszystkie te dźwięki z Nikopola, z Margańca - dodaje Pawło, jej mąż.

Starsze małżeństwo przyjmuje nas w swoim skromnym domu usytuowanym tuż przy drodze. Przyjeżdżamy tu z Polską Akcją Humanitarną, od której Korogodzcy otrzymują wsparcie materialne. 83-letnia Marija mówi, że przed wojną mieli tu dobre, normalne życie. Teraz najgorszy jest wojenny zgiełk, który dociera do ich miejscowości. Nie ma dnia bez strachu.

- Dzień i noc te dźwięki, a my jesteśmy chorzy. Ja mam problemy z sercem, z ciśnieniem krwi, kręci mi się w głowie. Każdej nocy, kiedy kładziemy się spać, słyszymy "bum!", "bum!".To wszystko wpływa na nasze serca. Ciężko jest - mówi. Marija każdego dnia modli się o koniec wojny, o to, żeby w Ukrainie było, jak dawniej. - Żeby to był po prostu dobrze zaopatrzony kraj, porządny kraj - mówi.

Kobieta pochodzi z Rosji, z Krasnojarska, ale dziś nie ma z miejscem urodzenia nic wspólnego. Tylko tyle, że jej matka została tam pochowana. - Tutaj żyję od 50 lat, więc kim jestem? Oczywiście, że Ukrainką. Żyję jak inni Ukraińcy. Jestem szczęśliwa i smutna w tych samych chwilach, co reszta Ukraińców. Nie mogę oceniać całej Rosji, ale fakt, że oni rozpoczęli wojnę… To jest bardzo złe, ale tam też są różni ludzie. Niektórzy popierają wojnę, a inni nie - mówi.

Korogodzcy wyjmują album ze zdjęciami. Pokazują fotografie dzieci i wnuków. Dzieci już jakiś czas temu opuściły Ukrainę. Z jednej strony to dobrze, mówią, ale z drugiej źle, że rodzice zostali sami. Teraz tylko sąsiedzi mogą pomagać. Sąsiedzi są dobrzy, mówi Marija, a społeczność jest zgrana. Ludzie się spotykają, mówią o swoich radościach i bolączkach. Dzisiaj głównie o tym, co złe. Wszyscy sobie wzajemnie pomagają, kupują, gdy coś trzeba ze sklepu albo apteki.

Marija mówi, że jest zadowolona ze swojego życia. - Mamy dzieci, wnuki, coś po sobie zostawiliśmy. Dla rodziców to wystarczający powód do radości - mówi. - Teraz wszystkim ludziom jest ciężko i tylko czekamy, aż wojna się skończy - dodaje.

Myrowe Daniel Drob/Gazeta.pl

Wśród zdjęć, które pokazują gospodarze domu, jest fotografia młodego mężczyzny w mundurze. To Pawło Korogodzki. Przez cztery lata służył w Marynarce Wojennej. Pawło nagle zaczyna wspominać niemiecki atak na Związek Radziecki. - Gdy przyszli Niemcy, Włosi miałem cztery lata. Wszystko widziałem, widziałem bitwy powietrzne, eksplodujące bomby. Wtedy niczego nie rozumieliśmy, tylko się ukrywaliśmy. Tomakiwka została wyzwolona 6 lutego, siedzieliśmy w okopach przez miesiąc. Trudno to wszystko opowiedzieć, trzeba zobaczyć. Jedna z bomb uderzyła w dom, rozerwało 8-letnią dziewczynkę. Wszystko to widzieliśmy - opowiada i nagle wspomina o dzisiejszej wojnie: - Niewytłumaczalne, straszne. Trudno zrozumieć. To tylko cierpienie, łzy i żal.

---

Polska Akcja Humanitarna wspiera mieszkańców Ukrainy od początku konfliktu. Działania PAH w Ukrainie są możliwe dzięki solidarności zwykłych ludzi, firm i instytucji, takich jak EU Humanitarian Aid. Finansowego wsparcia organizacji można udzielić za pośrednictwem jej strony internetowej >>>