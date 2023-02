Chiny negocjują z Rosją w sprawie broni. 100 dronów kamikadze na sfałszowane dokumenty

Z ustaleń dziennikarzy niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" wynika, że armia Rosji prowadzi z Chinami rozmowy o produkcji dronów kamikadze, które miałyby trafić do Moskwy, a następnie na front w Ukrainie na podstawie sfałszowanych dokumentów przewozowych. Chiński producent dronów Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology miał już nawet wyprodukować i przetestować 100 prototypowych dronów ZT-180. Według ekspertów wojskowych drony ZT-180 są zdolne do przenoszenia ładunków o masie od 35 do nawet 50 kilogramów.

Chiny negocjują z Rosją nt. broni? Drony ZT-180 będą mogły być też produkowane przez Moskwę

Z informacji opublikowanych przez niemiecki tygodnik w piątek 24 lutego, w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie, wynika, że pierwsza partia broni ma trafić do Rosji jeszcze w kwietniu. Dodatkowo chiński producent zamierza wysłać Moskwie komponenty potrzebne do napraw i budowy czy instrukcję, która pozwoli Rosjanom samodzielnie wyprodukować te urządzenia w ilości nawet 100 maszyn miesięcznie.

Dzień wcześniej "Wall Street Journal" przekazał, że Stany Zjednoczone rozważają ujawnienie danych wywiadowczych, które mają dowodzić, że Chiny zastanawiają się nad dostarczeniem Rosji broni i w ten sposób wesprzeć agresora w brutalnej wojnie wypowiedzianej Ukrainie.

- Do tej pory była pewna dwuznaczność co do tego, jaką praktyczną pomoc Chiny mogą dać Rosji. Informacje wywiadowcze, którymi dysponują USA i ich sojusznicy są już znacznie mniej niejednoznaczne - powiedział wysoki rangą urzędnik w rozmowie z "WSJ".

Obecnie MSZ Chin zaprzecza, by były plany dostarczenia Moskwie pomocy wojskowej. Przy okazji Pekin oskarżył też USA i kraje NATO o rozpowszechnianie "fake newsów" o zaangażowaniu Chin w wojnę w Ukrainie.

