USA reagują na chiński plan pokojowy dla Ukrainy: Mogli zatrzymać się na punkcie pierwszym

Na stronach chińskiego MSZ pojawił się dokument zatytułowany "Stanowisko Chin w sprawie politycznego uregulowania kryzysu ukraińskiego". Chińskie władze konsekwentnie nie określają bowiem rosyjskiej agresji na Ukrainę mianem wojny.

W dokumencie przeciwstawiono się użyciu broni nuklearnej, wezwano też do zawieszenia broni i podjęcia dialogu przez Rosję i Ukrainę. Drugi akapit chińskiej propozycji to apel o porzucenie "zimnowojennej mentalności", w którym napisano, że "bezpieczeństwo jednego z państw nie powinno być osiągnięte kosztem innego" lub "wskutek rozwoju paktów militarnych". Odnosi się to bezpośrednio do rosyjskich obaw dotyczących rozszerzania NATO, które posłużyły jako argument do rozpoczęcia wojny. Pekin wezwał również do zniesienia "jednostronnych sankcji na Rosję".

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu, Jake Sullivan, zareagował na oświadczenie Chin w rozmowie z CNN. Stwierdził, że dokument "mógł zatrzymać się na jego pierwszym punkcie, szacunku dla suwerenności wszystkich narodów".

Brzmi on tak:

1. Szacunek suwerenności wszystkich krajów: Należy ściśle przestrzegać uznanych praw międzynarodowych, w tym celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, a także skutecznie zagwarantować suwerenność, niezależność i integralność terytorialną wszystkich państw. Wszystkie kraje są równe bez względu na wielkość, siłę czy bogactwo. Wszystkie strony powinny wspólnie stać na straży podstawowych norm rządzących stosunkami międzynarodowymi oraz stać na straży uczciwości i sprawiedliwości międzynarodowej. Prawo międzynarodowe powinno być stosowane jednakowo i jednolicie i nie należy stosować podwójnych standardów.

- Wojna może zakończyć się jutro, jeśli Rosja przestanie atakować Ukrainę i wycofa swoje siły - podsumował Sullivan.

Jak dodał, bez względu na to, jak potoczą się dalsze wydarzenia, Rosja już tę wojnę przegrała. - Celem Rosji w tej wojnie było wymazanie Ukrainy z mapy, zajęcie stolicy i zniszczenie Ukrainy, jej konsumpcja. Nie udało im się to. W przyszłości także nie będą w stanie osiągnąć tych celów - powiedział Sullivan w rozmowie z CNN.

Stany Zjednoczone ogłoszą w piątek nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 2 miliardów dolarów. Nowy sprzęt dla Ukrainy obejmuje: