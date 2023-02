"Niespodzianka" dla Władmira Putina przed rosyjską ambasadą w Londynie

Brytyjscy aktywiści z grupy "Led By Donkeys" wylali 170 litrów żółtej i niebieskiej farby przed ambasadą Rosji w Londynie. Jak podkreślają, chcą, by namalowana przez rozjeżdżające ją samochody flaga przypomniała Putinowi, że Ukraina jest niepodległym państwem, a jej naród ma pełne prawo do samostanowienia.

