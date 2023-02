Chiny mają swój "plan pokojowy" dla Ukrainy. Zełenski: Temat znam ogólnie, chcemy się spotkać

Zobacz wideo Co przyniosła wizyta Joe Bidena w Kijowie? Pytamy ukraińskiego dziennikarza

Chiny zajmują niejednoznaczne stanowisko w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nigdy nie skrytykowały Rosji, a w trakcie wojny ogłosiły zacieśnianie współpracy z Moskwą, w tym także wojskowej. W ostatnich tygodniach Chiny sygnalizują chęć mediacji mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie.

REKLAMA

Szczegóły chińskiego "planu pokojowego" mają być przedstawione w rocznicę rosyjskiej inwazji, której jednak rząd w Pekinie nie określa nawet mianem wojny.

Putin skrytykował własne przemówienie. "Z trudem bym wysłuchał"

Chiny przygotowują własny "plan pokojowy"

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi rozmawiał w tym tygodniu z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Politycy mieli poruszyć kwestię politycznych sposobów zakończenia wojny w Ukrainie.

Nie wiadomo, o czym dokładnie rozmawiali, ale wcześniej Wang Yi zapewniał, że rozwiązania będą odwoływały się do zasad określonych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a także będą uwzględniały kwestie integralności terytorialnej, suwerenności i bezpieczeństwa. - Proponujemy, aby wszyscy zaczęli spokojnie myśleć, zwłaszcza przyjaciele w Europie, o tym, jakie wysiłki możemy podjąć, aby zatrzymać tę wojnę - mówił szef MSZ Chin.

Kluczowymi założeniami planu Wang Yi podzielił się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem kilka dni temu podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Tusk proponuje program "Cela plus". "System dojenia państwa"

Zełenski: Chcemy spotkać się z przedstawicielami Chin

Do sprawy chińskiego "planu pokojowego" odniósł się Wołodymyr Zełenski. Prezydent powiedział, że nie widział jeszcze żadnego dokumentu. - Temat znam ogólnie. Żadnego dokumentu jednak nie widziałem. Jest za wcześnie na diagnozę. Generalnie to, co Chiny zaczęły mówić o Ukrainie, jest bardzo dobre. To są pierwsze kroki i to nie jest złe. Wyciągniemy wnioski, gdy poznamy szczegóły - podkreślił prezydent Ukrainy.

Jak dodał, chciałby spotkać się z przedstawicielami strony chińskiej. - My na szczeblu dyplomatycznym przekazaliśmy Chinom sygnał, że chcielibyśmy się spotkać - powiedział. - Im więcej krajów świata włączy się w formułę pokoju, tym więcej krajów, w tym dużych, wpływowych krajów, zastanowi się nad tym, jak zakończyć wojnę na Ukrainie z poszanowaniem naszej suwerenności, co może doprowadzić do szybszego pokoju - zaznaczył.

Chiny dementują doniesienia o ewentualnych dostawach broni dla Rosji

Według informatorów "Wall Street Journal" amerykańskie władze mają informacje dotyczące chińskich planów przekazania Rosji informacji wywiadowczych oraz uzbrojenia. Pekin zaprzeczył, jakoby od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę dostarczał lub planował dostarczyć Rosji broń.

Rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin doniesienia amerykańskich mediów nazwał spekulacją i oczernianiem Chin.

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: