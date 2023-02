Brytyjski żołnierz torturowany przez Rosjan. "Krzyczałem. A potem przeszło przeze mnie 200 woltów"

Brytyjczyk był jednym z żołnierzy, którzy za walkę po stronie ukraińskiej zostali w zeszłym roku schwytani do niewoli i skazani na karę śmierci. We wrześniu 2022 roku w ramach wymiany więźniów zwolniono go wraz z pięcioma innymi rodakami. Po pół roku od tych wydarzeń Shaun Pinner w rozmowie z telewizją Sky News opowiedział o torturach, jakim był poddawany.

W opublikowanym na początku czerwca 2022 roku artykule pisaliśmy o dwóch Brytyjczykach, którzy za walkę po stronie Ukrainy zostali skazani na śmierć przez "sąd" tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Jednym z nich był 48-letni wówczas Shaun Pinner. Z niewoli uwolniono go dopiero we wrześniu 2022 roku w ramach wymiany jeńców, w której brali udział także czterej inni Brytyjczycy. Po niespełna pół roku od tego zdarzenia Pinner zdecydował się opowiedzieć o okrucieństwie, jakie spotkało go z rąk rosyjskich żołnierzy.

Brytyjczyk opowiada o torturach w rosyjskiej niewoli. "Nie mogłem chodzić"

W wywiadzie z telewizją Sky News brytyjski żołnierz przyznał, że poddawany był wielu torturom. Wśród nich były m.in. elektrowstrząsy. - Czujesz, jakby twoje mięśnie wyskakiwały z ciebie, z twojego ciała - mówił. - Następnego dnia moje nogi były bardzo napompowane. Ciekła z nich krew. Nie mogłem chodzić - relacjonował. Opowiadał także, jak jeden z żołnierzy rozciął mu ubranie, aby sprawdzić, czy nie ma tatuaży, a następnie dźgnął go w nogę, która natychmiast zalała się krwią. - Krzyczałem... A potem przeszło przeze mnie 200 woltów - opowiadał Pinner w rozmowie z dziennikarką.

Brytyjczyk wspomniał także o tym, co widział w Mariupolu, zanim trafił do niewoli. Podczas służby był świadkiem ataku na szkołę, tuż przed nim dzieci zostały ewakuowane do piwnicy. - Oni [Rosjanie - przyp. red.] po prostu ostrzeliwali szkołę, nie przejmowali się uczniami - wspomina Pinner. - Uderzali w każdy budynek państwowy, który mogli obrać za cel - dodał.

Apel byłego żołnierza do brytyjskiego rządu

Były żołnierz wspomniał, że na początku inwazji trwającej od 24 lutego był naprawdę przerażony. - Wiesz, to Rosja - skwitował. Jednocześnie zaapelował do brytyjskiego rządu o przekazanie Ukrainie samolotów bojowych, tłumacząc, że kraj "potrzebuje ciągłego wsparcia". Tłumaczył także, że rozmowy pokojowe z Rosją nie powinny się na razie odbyć.

- Jedną z rzeczy, o które pytam ludzi, jest to, jak dużą część Ameryki, Norwegii lub Wielkiej Brytanii byliby skłonni oddać, aby rozmawiać o pokoju? Wątpię, by Ameryka oddała chociaż cal, podobnie Wielka Brytania. Ukraina jest dokładnie taka sama - podkreślał. - Jeśli teraz oddamy chociaż cal, [Rosjanie - przyp. red.] wrócą za trzy lata, pięć lat, by zabrać trochę więcej, tak jak zrobili to z Krymem - podsumował Brytyjczyk.