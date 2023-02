Kiedy skończy się wojna w Ukrainie? 2023 rok ma być "decydującym"

24 lutego mija rok od momentu, gdy Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Władimir Putin musiał liczyć na szybkie zwycięstwo: pierwsze uderzenie nastąpiło w czwartek, a już w sobotę rano propagandowa agencja RIA Nowosti opublikowała zaplanowany wcześniej artykuł o rosyjskim zwycięstwie. Materiał zniknął tak szybko, jak się pojawił, ale "w Internecie nic nie ginie". Artykuł zapisany w niezmienionej formie wciąż można przeczytać na stronie Wayback Machine.

Ukraina, doświadczona niezliczonymi okrucieństwami z rąk rosyjskich żołnierzy, nie poddała się. Prezydent Wołodymyr Zełenski i jego administracja wielokrotnie podkreślali, że walka będzie trwać tak długo, aż okupanci opuszczą każdy centymetr ukraińskiej ziemi. Ile to jeszcze potrwa? Prognozy części wojskowych ekspertów są nader optymistyczne: wojna w Ukrainie ma zakończyć się w 2023 roku; inni są bardziej powściągliwi, ale mówią o "przełomowym roku".

Gen. Roman Polko, były dowódca GROM, ocenił w grudniowej rozmowie z PAP, że 2023 rok będzie tym "decydującym". - Jestem przekonany, że Ukraina w działaniach ofensywnych będzie dawała sobie radę - powiedział wojskowy, cytowany przez RMF24.pl. Zaznaczył jednak, że przy obecnym poziomie doposażenia ukraińskiej armii na szybkie sukcesy "nie ma co liczyć".

Zdanie gen. Polki podtrzymał gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednocześnie ostudził emocje. - Koniec wojny nie nastąpi w 2023 roku. Być może - w 2024 - powiedział, cytowany przez portal Bankier.pl.

- W tym roku bardzo, bardzo trudno będzie Ukrainie wykopać Rosjan z każdego cala okupowanej ziemi. Nie jest to wykluczone, ale będzie naprawdę trudno. To wymagałoby zasadniczo załamania się rosyjskiej armii - stwierdził na łamach "Financial Times" gen. Mark Milley, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA.

Gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca polskich Wojsk Lądowych, uważa z kolei, że wojna skończy się w tym roku i "będzie wojną, która zostanie zakończona pokojem za sprawą Chin i USA, bo świat, niezależnie od tego, że wszyscy chcą pomagać Ukrainie, jest tą wojną zmęczony". - Obie armie przygotowują się do kluczowego uderzenia - podkreślił.

Kiedy koniec wojny w Ukrainie? Ukraińscy eksperci: Wiosna, najpóźniej lato

W opinii ukraińskiego wiceministra obrony gen. Wołodymyra Hawryłowa wojna "jeszcze trochę potrwa", o ile Rosjanie będą w stanie się wzmocnić. - Mam jednak przeczucie, że do końca wiosny wojna się skończy - mówił pod koniec listopada.

Bardziej pewny zakończenia wojny w tym roku wydaje się Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Od miesięcy powtarza, że stanie się to późną wiosną, albo w lecie. - Jak Bóg da, latem zakończymy wojnę naszym zwycięstwem i odzyskamy kontrolę nad naszym terytorium w granicach z 1991 roku. Takie jest moje zdanie i podtrzymuję je - powiedział w opublikowanym w czwartek wywiadzie portalu Ukraińska Prawda.

