Jakie straty wywołała wojna w Ukrainie? Ile osób zginęło? "Prawdziwe oblicze 'russkiego miru'"

24 lutego 2022 roku o godzinie 4:55 czasu wschodnioeuropejskiego Władimir Putin w swoim kłamliwym przemówieniu ogłosił, że podjął decyzję o "specjalnej operacji wojskowej", której celem jest "demilitaryzacja" i "denazyfikacja" Ukrainy. Zaraz po nim dyktator rozpoczął pełnowymiarową inwazję na czterech liniach frontu. Chciał szybkiej rozgrywki. Spotkał się jednak ze zdecydowanym i heroicznym oporem zarówno ukraińskich sił zbrojnych, jak i całego społeczeństwa.

Rosja w rok straciła więcej niż ZSRR przez 10 lat. Prawdziwe oblicze "russkiego miru"

Od 24 lutego 2022 roku do 23 lutego 2023 roku Rosja straciła niemal 150 tys. żołnierzy - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Szacuje się, że w konflikcie w Afganistanie (1979-89) zginęło 15 tys. radzieckich żołnierzy. Reasumując, w dziesięć lat ZSRR stracił mniej niż Federacja Rosyjska w rok.

Od początku inwazji w Ukrainie zginęło ponad 8 000 cywilów (najwięcej z Mariupola) - podała ONZ, na którą powołuje się Agencja Reutera. - Nasze dane to tylko wierzchołek góry lodowej - skomentował wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka, Volker Turk. Z kolei pozarządowa organizacja ZMINA - w oparciu o dane Głównego Wydziału Śledczego Narodowej Policji Ukrainy - przekazała, że w 2022 roku śmierć poniosło 16 502 cywilów (najwięcej w obwodzie donieckim - 4746; w charkowskim - 3784).

W regionie Buczy, mieście, które stało się symbolem rosyjskiej agresji na Ukrainę i okrucieństwa reżimu Władimira Putina, okupanci popełnili ponad 9 tys. zbrodni wojennych - podała agencja Ukrinform. Zginęło ponad 1700 cywilów - przekazał w środę (22 lutego) Prokurator Generalny Ukrainy Andrij Kosti. - Po wyzwoleniu odkryliśmy masowe groby z okaleczonymi ciałami mężczyzn, kobiet i dzieci. Tortury, zabójstwa, przemoc seksualna - to jest właśnie prawdziwe oblicze "russkiego miru" [określenie władz Rosji na domniemaną rosyjskojęzyczną wspólnotę kulturową na obszarze byłego ZSRR - red.] i reżimu rosyjskiego - skomentował.

Jak informowała Kijowska Szkoła Ekonomiczna, według stanu na grudzień 2022 r. łączne bezpośrednie udokumentowane szkody w infrastrukturze Ukrainy w wyniku rosyjskiej inwazji szacuje się na 137,8 mld dol.

Wojna poza wyrwami demograficznymi, zrujnowaną gospodarką, zubożeniem i traumą domknęła także "proces przemian i kształtowania się ukraińskiego narodu" - podkreślił Ośrodek Studiów Wschodnich. Ukraińcy pochylili się nad rodzimą historią, kulturą, językiem, na których budowana jest "na nowo" tożsamość. Agresja sprawiła, że poczucie wspólnoty z Rosją zniknęło.

"Władze w Kijowie wykorzystały inwazję do rugowania z polityki i życia publicznego wpływowych przed wojną ośrodków prorosyjskich, a zarazem konkurentów politycznych - zakazano działalności takich partii, nałożono sankcje na oligarchów związanych z Rosją, a UKP PM grozi likwidacja. Osłabia to i zapewne długotrwale eliminuje z polityki ugrupowania prorosyjskie, a zarazem umacnia obóz władzy, który stanął na czele tych zmian, popieranych przez zdecydowaną większość obywateli" - czytamy w analizie Ośrodka Studiów Wschodnich.

Neototalitaryzm Putina: represje, cenzura, kryminalizacja państwa

Ani fakt, że agresja na Ukrainę zniszczyła więzi gospodarcze między Rosją a Zachodem, a kraj stał się międzynarodowym pariasem, ani porażki na froncie nie doprowadziły do żadnych zauważalnych zmian na Kremlu - rozłamu w elicie rządzącej. Nasiliły się jedynie liczne negatywne zjawiska w polityce wewnętrznej, które w rezultacie uformowały nowy model rządów - neototalitaryzm. Jak podkreślił Ośrodek Studiów Wschodnich, zniknęły pozory pluralizmu. Wszystko, na co mogą sobie obecnie pozwolić wysocy rangą politycy, to milczenie. Wiedzą, że Putin oczekuje od nich jedynie przytakiwania. Z kolei obywateli Rosji skłania się do "patriotycznego" poparcia Kremla poprzez:

represje - w 2022 roku wzrosła skala prześladowań politycznych. Jak szacują obrońcy praw człowieka, za sprzeciwianie się inwazji aresztowano prawie 20 tys. osób. Władze wprowadziły nowe ustawy, które pozwalają m.in. na dożywotnie pozbawienie wolności za dywersję. Organizacje i inicjatywy sprzeciwiające się wojnie zostały uznane zdelegalizowane. Pod koniec stycznia 2023 roku na liście "zagranicznych agentów" znalazło się 536 osób i 72 "organizacje niepożądane", w tym Meduza.

cenzurę - narracja o wojnie niezgodna z oficjalnymi komunikatami władz została uznana za nielegalna. W marcu 2022 roku Władimir Putin podpisał ustawę, na mocy której za "fałszywe informacje" grożą kary nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Liczba wszystkich zablokowanych źródeł - stron internetowych, serwisów, forów, blogów etc. - sięgnęła prawie 248 tys. Władze wykorzystują kontrolowane przez siebie media (np. stację telewizyjną Rossija 1) do szerzenia propagandy.

kryminalizację państwa - więźniowie są werbowani do oddziałów najemniczych Grupy Wagnera. Władze wysyłają także na front nieprzeszkolonych żołnierzy, którzy traktowani są jak mięso armatnie.

