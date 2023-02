TikTok zawieszony przez Komisję Europejską. Pracownicy KE muszą odinstalować chińską aplikację

Jak poinformował portal euractiv.com, mail z poleceniem odinstalowania chińskiej aplikacji trafił do pracowników Komisji Europejskiej w czwartek (23 lutego) rano. Zamieszczono w nim prośbę o odinstalowanie aplikacji TikTok.

TikTok zawieszony przez Komisję Europejską

"Aby chronić dane Komisji i zwiększyć jej cyberbezpieczeństwo, Zarząd Korporacyjny Komisji Europejskiej podjął decyzję o zawieszeniu aplikacji TikTok na urządzeniach korporacyjnych i urządzeniach osobistych korzystających z usług dla urządzeń mobilnych Komisji" - brzmi wysłany do pracowników komunikat cytowany przez portal.

Pracownicy KE zostali poproszeni o odinstalowanie chińskiej aplikacji ze swoich służbowych i prywatnych urządzeń, w przypadku gdy korzystają na nich z narzędzi służbowych. Mają na to czas do 15 marca. Osoby, które nie wykonają polecenia, utracą dostęp do aplikacji korporacyjnych takich jak poczta elektroniczna Komisji i Skype for Business.

- Jesteśmy rozczarowani tą decyzją, którą uważamy za błędną i opartą na fundamentalnych nieporozumieniach. Skontaktowaliśmy się z Komisją, aby wyjaśnić sprawę i wyjaśnić, w jaki sposób chronimy dane 125 milionów ludzi w całej UE, którzy co miesiąc odwiedzają TikTok - skomentował sytuację w rozmowie z euractiv.com rzecznik TikToka.

TikTok szpiegował dziennikarzy

W listopadzie ubiegłego roku TikTok przyznał, że w chińskiej centrali można uzyskać dostęp do danych osobowych użytkowników na całym świecie. Oświadczenie to było konsekwencją działań Forbes'a, który ujawnił, że chińska aplikacja była wykorzystywana do szpiegowania dziennikarzy.

Na całkowitą blokadę TikToka zdecydowała się niedawno administracja USA na poziomie federalnym i stanowym. Z kolei holenderscy urzędnicy zostali ostrzeżeni przed korzystaniem z chińskiej aplikacji.