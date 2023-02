Rosyjskie samoloty nad Morzem Bałtyckim. Z Malborka wystartowały holenderskie F-35

Holenderskie F-35 stacjonujące w Polsce przechwyciły kolejne dwa rosyjskie samoloty w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim - informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na komunikat ministerstwa obrony.

REKLAMA

Jak czytamy w artykule na stronie agencji, były to maszyny Ił-20 - samoloty zwiadowcze. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie doszło do wspomnianego incydentu.

Zobacz wideo Kowal: Biden myśli o przyszłości. Naszym interesem narodowym jest rozbicie rosyjskiego imperializmu

Holenderskie myśliwce w Polsce. Przekazywały naprowadzanie partnerom z NATO

To kolejna akcja holenderskich F-35 w tym miesiącu. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, ministerstwo obrony Holandii poinformowało na Twitterze, że trzy rosyjskie samoloty zbliżyły się z Kaliningradu do polskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej. Jak dodano we wpisie, holenderskie F-35 "zdalnie eskortowały formację i przekazywały naprowadzanie partnerom z NATO".

Rosyjskie samoloty tuż przy polskiej granicy. Poderwano myśliwce

Więcej najnowszych informacji Przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Holenderski resort obrony informował, że w lutym oraz w marcu w Polsce stacjonuje osiem holenderskich myśliwców F-35. Cztery z nich znajduje się w bazie lotniczej w Malborku, gdzie pomagają w obserwacji przestrzeni powietrznej NATO nad Europą Wschodnią.

W sytuacji zagrożenia dwa samoloty mogą wystartować w ciągu kilku minut, aby przechwycić inny samolot, np. w przypadku, kiedy niezidentyfikowany obiekt zbliża się do przestrzeni powietrznej NATO.

Polka uważa, że może być Madeleine McCann. Jest reakcja policji