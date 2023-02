Rozbił się samolot rosyjskiego MON. Władze potwierdzają informacje o katastrofie

"Samolot Ministerstwa Obrony rozbił się w rejonie miejskim Walujski. Teraz na miejscu pracuje zespół śledczy i pracownicy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych" - napisał na Telegramie Gładkow.

Katastrofa samolotu rosyjskiego MON w obwodzie biełgorodzkim. Pilot nie żyje

Ministerstwo Obrony zaznaczyło, że samolot rozbił się na odludnym terenie, na ziemi nie było żadnych uszkodzeń. Jak czytamy w komunikacie resortu, według wstępnych danych przyczyną katastrofy była awaria techniczna. Zginął pilot, który kierował maszyną - podaje Interfax.

Jak poinformował rosyjską agencję informacyjną TASS przedstawiciel rejonowej stacji pogotowia ratunkowego obwodu biełgorodzkiego, na miejscu katastrofy znaleziono ciało pilota. Zabrał je helikopter wojskowy. W rozmowie z agencją lekarz dyżurny, samolotem pilotował jeden pilot.

Su-24, to bombowiec dwusilnikowy o zmiennej geometrii skrzydeł, zdolny do lotów w trudnych warunkach. Jak przekazuje TASS, samolot przeznaczony jest do zapewniania bliskiego wsparcia siłom lądowym nad polem bitwy, niszczenia instalacji naziemnych i celów powietrznych poruszających się z małą prędkością. Su-25 został zaprojektowany przez Biuro Projektowe Suchoj w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych.