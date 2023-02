Po rozpoczęciu inwazji Rosja była przekonana, że Ukraina podda się po kilku dniach wojny. Ku zdziwieniu prezydenta Rosji Władimira Putina, ukraińska armia broni swojego kraju od 12 miesięcy. Wstępnie szacuje się, że to właśnie Rosja poniosła największe straty dotyczące żołnierzy czy uzbrojenia.



Wojna w Ukrainie. Jak rozpoczęła się wojna?

Dzięki determinacji, umiejętnemu dowodzeniu i dostawom z Zachodu Ukraina zdołała zatrzymywać rosyjskie ataki już w pierwszych dniach wojny. Pierwsze wybuchy pojawiły się w Kijowie, Charkowie, Kramatorsku, a także w Odessie i Zaporożu. Ukraińcy zdołali jednak zmusić Rosjan do wycofania się z północy Ukrainy, która została zaatakowana już na początku. Pierwszego dnia wojny Ukraińcy udaremnili atak rosyjskich spadochroniarzy na lotnisko Hostomel. Następnie rosyjska armia próbowała zaatakować Kijów, jednak została zablokowana na północnym zachodzie w okolicy Buczy, Irpienia i Hostomelu. W tym samym czasie 1. Samodzielna Brygada Pancerna oraz jednostki spadochronowe zablokowały natarcie wojsk rosyjskich pod Czernihowem. Pierwsze dni wojny były równie wymagające w obwodzie charkowskim i sumskim. Jednak rosyjska armia szybko została wyparta z miasta Sumy i nie zdobyła Charkowa.

Początek wojny to również obrona południowej części Ukrainy. Rosyjskie wojska zaczęły wkraczać z Krymu na ukraińskie terytorium. Ukraińcy nie bronili się tam dość skutecznie. Korzystając z linii Dniepru, Rosjanie zajęli kluczowe przeprawy przez rzekę, po czym weszli do Chersonia. Na południu kraju odnotowano więc szybkie postępy rosyjskiej armii, która zajęła także Berdiańsk i Enerhodar. Z Chersonia Rosjanie wyruszyli w kierunku Mikołajowa. W Wozneseńsku rosyjska armia została zatrzymana przez żołnierzy i ukraińskiej obrony terytorialnej.

Wojna w Ukrainie. Udana obrona Kijowa

Na południu kraju postępy Rosjan były najszybsze, co skutkowało okupacją sporej części obwodu zaporoskiego oraz prawie całego obwodu chersońskiego.

Do końca marca trwały nieprzerwane bitwy na północnym zachodzie od Kijowa oraz pod Czernihowem. Rosjanie nie dotarli jednak do granic stolicy, byli przetrzymywani w linii obronnej na obrzeżach miejscowości Irpień i Bucza, gdzie dopuścili się potwornych zbrodni na ludności cywilnej. Obrońcy Czernihowa skutecznie uniemożliwiali rosyjskim wojskom atak na Kijów wzdłuż wschodnich granicy Dniepru. Tym samym Rosjanie wycofali się spod Czernihowa i Kijowa. Największą rosyjską klęską była konieczność wycofania się z północnej i północno-wschodniej Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Obwód chersoński zdobyty przez Ukraińców

W pierwszych miesiącach inwazji Rosjanie zdobyli Izium i Mariupol, co doprowadziło do wielkich strat w tych miastach i kryzysu humanitarnego. Na terenie zakładów Azowstal poddała się 21 maja ostatnia grupa ukraińskich obrońców. Z Iziumu miał zostać przeprowadzony atak na obwody doniecki i ługański w celu późniejszego zdobycia Donbasu, jednak między Iziumem a Słowiańskiem ukraińskie wojsko utworzyło silną linię obrony, która na długo zatrzymała rosyjską armię. Gdy rosyjska armia wycofała się z północnej Ukrainy, Rosjanie zaczęli szturm na miasteczka Rubiżne i Popasna - wtedy też, w lipcu rozpoczęła się "bitwa o Donbas".

Rosjanie prowadzili też ataki z rejonu Iziumu w kierunku Słowiańska, aby okrążyć Ukraińców w Donbasie. W maju Rubiżne i Popasna zostały przez Rosjan zdobyte, natomiast 24 czerwca Ukraińcy wycofali się z Siewierodoniecka, a 3 lipca opuścili Łysyczańsk - w ten sposób Rosjanie przejęli obwód ługański. W lipcu i sierpniu Ukraińcy atakowali Rosjan w obwodzie chersońskim. 10 września Ukraińcy odbili Izium, a w połowie listopada Rosjanie wycofali się z Chersonia i zachodniej części obwodu chersońskiego. Przejęli również kontrolę nad Łymanem (w październiku został wyzwolony przez Ukraińców). W ciągu kilku dni wyzwolono cały obwód charkowski.

W lutym 2023 r. Rosjanie zintensyfikowali swoje działania na północ od rzeki Doniec, a także w rejonach Bachmutu i na południu Donbasu. "Federacja Rosyjska koncentruje swoje główne wysiłki na prowadzeniu działań ofensywnych na kierunkach Kupiańsk, Łyman, Bachmut" - przekazał 23 lutego rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Aleksander Stupun.

Wojna w Ukrainie. Wielkie straty rosyjskiej armii

Bilans po roku inwazji Rosji na Ukrainę jest przerażający. Stosunek liczby ofiar śmiertelnych do rannych żołnierzy jest jednak niższy w armii ukraińskiej. W ciągu roku wojny liczba ofiar wśród Ukraińców wynosi około 100 tys., natomiast wśród Rosjan ta liczba wynosi ok. 180 tys. "Nie możemy uciec od faktu, że Ukraińcy ponoszą straty na poziomie, który byłby nie do utrzymania dla wielu krajów, ale stosunek zgonów (Ukraińców - red.) do rannych jest znacznie niższy niż w przypadku Rosjan, który wynosi około trzech rannych na jednego zabitego. Liczba Ukraińców wynosi między 10 a 20 [rannych - red.] do jednego zabitego" - przekazał szef obrony Norwegii, generał Eirik Kristoffersen, cytowany przez "Financial Times".

