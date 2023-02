Eskalacja napięcia na Zachodnim Brzegu. Palestyński urzędnik mówi o "masakrze". Polskie MSZ reaguje

Wystrzelenie rakiet ze Strefy Gazy to efekt eskalacji konfliktu po środowej akcji izraelskich służb. Izraelska armia przekazała, że przeprowadziła w środę "operację antyterrorystyczną" w Nablusie na Zachodnim Brzegu Jordanu. W jej trakcie zginęło 11 Palestyńczyków, a przeszło 97 zostało rannych.

"Wybuchy i strzały rozległy się, gdy wojska wkroczyły w środę rano do miasta Nablus, wywołując starcia zbrojne z Palestyńczykami. Izraelskie wojsko poinformowało, że zabiło trzech poszukiwanych bojowników ukrywających się w domu, którzy odmówili poddania się" - opisuje BBC.

Podejrzani mieli być członkami komórki terrorystycznej, która w październiku zabiła żołnierza Ido Barucha i prowadziła inne działania terrorystyczne.

Nalot trwał cztery godziny i miał miejsce rano, kiedy wąskie uliczki starego miasta są często zatłoczone rodzinami robiącymi zakupy. Wśród zabitych są także cywile, w tym 16-latek.

Wysoki rangą urzędnik palestyński Hussein al-Sheikh potępił działania Izraela, które określił jako "masakrę". Rzecznik palestyńskiego prezydenta Mahmouda Abbasa powiedział z kolei, że pociąga rząd Izraela do odpowiedzialności za "tę niebezpieczną eskalację, która popycha region w kierunku dalszego napięcia".

MSZ wyraziło zaniepokojenie sytuacją na Zachodnim Brzegu

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina oświadczył, że "Polska wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującym się wysokim poziomem przemocy na Zachodnim Brzegu, skutkującym bardzo wysoką liczbą ofiar na przestrzeni ostatniego roku i ostatnich miesięcy. W tym kontekście ze zmartwieniem śledzimy informacje o operacji izraelskich sił bezpieczeństwa w Nablusie, w wyniku której zginęło co najmniej 10 osób, 97 zostało rannych, a ponad 200 ucierpiało w wyniku zastosowania gazu łzawiącego".

"Zgodnie z duchem oświadczenia przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ z 20 lutego 2023 roku, wzywamy do powstrzymania się od wszelkich jednostronnych działań utrudniających dialog oraz do natychmiastowej deeskalacji i do przywrócenia spokoju" - napisał rzecznik MSZ. "Podkreślamy, że zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym śmiercionośna siła powinna być stosowana w sposób proporcjonalny i tylko w ostateczności, a ludność cywilna zawsze podlega ochronie. Nieproporcjonalne użycie przemocy przez siły bezpieczeństwa, prowadzące do ofiar wśród ludności cywilnej, jest niedopuszczalne" - głosi oświadczenie MSZ.

