Huczne obchody Dnia Obrońców Ojczyzny w Rosji. Putin gratuluje żołnierzom. "Jesteśmy dumni"

W Moskwie rosyjskie władze zorganizowały wielki koncert i wiec z okazji pierwszej rocznicy inwazji na Ukrainę i Dnia Obrońców Ojczyzny. Tamtejsze media podają, że na stadionie Łużniki, gdzie odbyła się feta, mogło zebrać się nawet 200 tys. osób [pojemność tego stadionu to ok. 81 tys. miejsc, na płytę może wejść ok. 30 tys. osób - przyp. red.].

REKLAMA

Telewizja Nexta podała z kolei, że naprzeciwko stadionu "kibiców Putina pilnował system przeciwlotniczy Pancyr-S1".

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Rozszerzenie Rosji o Białoruś? Paweł Kowal: Łukaszenka jest częścią rządu Putina i powinien być za to sądzony

Rosja obchodzi Dzień Obrońców Ojczyzny. Putin na Łużnikach gratuluje żołnierzom

Wystąpienie Władimira Putina poprzedził wiwat tłumu na jego cześć.

Jesteśmy dumni z tych, którzy walczą w Ukrainie w obronie ojczyzny. Dzisiaj, kiedy bronimy naszego kraju, języka, kultury, każdy obywatel Rosji jest jej obrońcą. Chcę wam pogratulować. W tej chwili na naszych historycznych granicach toczy się walka o nasz naród

- przemawiał do zebranych na moskiewskim stadionie. Dodał też, że "nawet dzieci, które piszą listy do naszych bojowników na froncie, są bardzo ważne. Wszyscy nasi ludzie są obrońcami ojczyzny". - Kłaniam się nisko przed wami - mówił gospodarz Kremla.

Putin przemawiał zaledwie przez kilka minut. Po jego słowach na stadionie Łużniki odegrano hymn państwowy Federacji Rosyjskiej. Znaczenie dłużej, bo prawie dwie godziny, trwało z kolei wtorkowe wystąpienie Putina przed Zgromadzeniem Federalnym. Rosyjski przywódca ogłosił decyzję o zawieszeniu udziału w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu Nowy START o redukcji broni jądrowej.

Rosja. Władimir Putin wystąpił z propagandowym orędziem

Przywódca państwa-agresora powtarzał propagandowe hasła, mające usprawiedliwić inwazję na Ukrainę. Zapewniał też, że gospodarka Rosji rozwija się, a Rosjanom, szczególnie bezpośrednio związanym z wojną, obiecywał pomoc państwa. Nie wspomniał jednak, że w związku z najazdem na Ukrainę, Federacja Rosyjska została odizolowana od światowej gospodarki i systemów finansowych.

Putin zapowiedział kontynuację inwazji na Ukrainę. Następnie tak, jak od początku wojny, powtarzał propagandowe hasła o zagrożeniu ze strony Zachodu i próbach zniszczenia rosyjskiego państwa. Podawał też nieprawdziwe informacje na temat kryzysu gospodarczego, społecznego i politycznego w zachodnich państwach. Zapowiedział też pociągnięcie do odpowiedzialności tych Rosjan, którzy działają przeciwko interesom Kremla.

Władimir Putin w orędziu nie wspomniał o swojej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne popełnione przez rosyjskich żołnierzy w Ukrainie. Wzywał też Rosjan do solidarności z armią, a firmy pracujące na rzecz przemysłu zbrojeniowego do zwiększenia produkcji.

Wesprzyj zbiórkę Fundacji PCPM na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii - przez >>stronę PCPM albo przez >>zbiórkę na Facebooku.

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: