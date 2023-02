Mieszkańcy miasta Hamamatsu, w środkowej części wyspy Honsiu w Japonii, byli zdumieni kulą, którą znaleziono na plaży Enshu u wybrzeży Pacyfiku. Lokalne władze przystąpiły do sprawdzenia, czym właściwie jest tajemnicza kula. Teren wokół niej został odgrodzony.



Japonia. Tajemnicze znalezisko na plaży w Hamamatsu

Początkowo władze obawiały się, że obiekt może być miną, jednak eksperci wykorzystali technologię rentgenowską, aby zbadać jego wnętrze. Okazało się, że w środku jest on pusty. Nic nie wskazuje również na to, by był wykorzystywany jako element szpiegowski ze strony Korei Północnej czy Chin - przekazuje "The Guardian".

Na kuli znajdują się dwa uniesione uchwyty, co wskazuje na to, że można ją o coś zahaczyć - to skłoniło do ustalenia, że prawdopodobnie jest to boja cumownicza, która musiała się poluzować i odpłynąć. Kula jest brązowo-pomarańczowa, ma też znaczące plamy rdzy. Trwa ustalanie, czym dokładnie jest, a w najbliższych dniach zostanie usunięta z plaży.

Japonia. Kula miała znajdować się na plaży od miesiąca

Informację o znalezieniu kuli przekazała policji jedna z mieszkanek miasta 21 lutego w godzinach porannych. Na początku tygodnia podczas spaceru znalazła kulę i nie wiedziała, czym jest. Funkcjonariusze ogrodzili teren wokół znaleziska i wezwali ekspertów od materiałów wybuchowych. Nie stwierdzono jednak, by kula miała być zagrożeniem. Pojawiały się sugestie mieszkańców, że kula przypomina "smocze kule" z mangi Dragon Ball. Jeden z mieszkańców przekazał w rozmowie z publiczną telewizją NHK, że kula była tam od dawna. - Jest tam od miesiąca. Próbowałem ją pchnąć, ale ani drgnęła - przekazuje "The Guardian".

