Duma Państwowa przyjęła ustawę o zawieszeniu udziału Rosji w programie New START

Ustawa o zawieszeniu przez Rosję udziału w programie New START wejdzie w życie w dniu jej ogłoszenia. Decyzję ogłosił Władimir Putin w czasie swojego wtorkowego orędzia.

Jak jednak podkreślił prezydent Rosji, nie oznacza to wycofania się z porozumienia. Taki krok był zapowiadany przez Kreml już od sierpnia 2022 roku; ponadto w lutym tego roku Rosja odmówiła Stanom Zjednoczonym inspekcji swojego arsenału jądrowego.

Ekspert o ruchu Putina: Niemądre

Artur Kacprzyk analityk PISM uważa, że Putin grozi USA wyścigiem zbrojeń nuklearnych (sił międzykontynentalnych), żeby wymusić ustępstwa ws. Ukrainy.

"Niemądre, biorąc pod uwagę to:

- jak dużo Biden inwestuje we wsparcie Ukrainy

- że USA właśnie zaczynają modernizację sił nuklearnych, a mają trochę większe PKB..." - stwierdza ekspert.

Jak dodaje, "zawieszenie" w dużej mierze już ma miejsce od trzech lat. - Rosja nie przyjmuje inspekcji swoich sił nuklearnych. Teraz pewnie przestanie dzielić się z USA informacjami na ich temat. Formalnie pewnie będzie przestrzegać ograniczeń traktatu, ale trudno będzie to weryfikować - podsumowuje.

Rosja narusza przepisy traktatu New START

New START to podpisany w 2010 roku przez ówczesnych prezydentów Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa traktat o redukcji zbrojeń jądrowych między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. Porozumienie wygasa w 2026 roku i jak zaznaczył Putin, na razie nic nie wskazuje na to, by porozumienie zostało przedłużone.

Traktat ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju oraz liczbę rakiet i bombowców do 700 po każdej ze stron. Jednocześnie upoważnia do 18 inspekcji rocznie. W lutym Departament Stanu USA oznajmił, że Rosja narusza przepisy, uniemożliwiając USA inspekcję swojego arsenału jądrowego.