Pożar wybuchł nad ranem 22 lutego w mieście Krasnojarsk, trzecim co do wielkości mieście na Syberii w Rosji. Ze wstępnych informacji wynika, że w budynku znajdował się magazyn sprzętu chłodniczego, klub fitness oraz serwis samochodowy - przekazuje portal dela.ru. Pożar szybko się rozprzestrzeniał, a kłęby dymu były widoczne już z dużej odległości.



Syberia. Pożar magazynu w Krasnojarsku. Płonęło 2,5 tysiąca metrów kwadratowych

W gaszeniu pożaru wzięło udział 73 strażaków oraz 25 wozów strażackich. Z płonącego budynku ewakuowano 10 osób - nikomu nic się nie stało. Według wstępnych informacji, magazynu nie da się uratować. Ogień zajął 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na miejscu jednostki policyjne prowadzą dalsze działania, aby wyjaśnić, co było przyczyną pożaru. Służby sprawdzą również, czy właściciele i najemcy budynku przestrzegali przepisów przeciwpożarowych. Obecnie w pobliżu magazynu ograniczono ruch samochodów - przekazuje portal dela.ru, powołując się na służbę prasową rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Nagranie ze zdarzenia pojawiło się również w mediach społecznościowych. "W Krasnojarsku wybuchł wielki pożar. Lokalne media donoszą, że płonie magazyn lodówek przy ulicy Swierdłowskiej" - poinformowały syberyjskie media.

Syberia. Drugi w ciągu kilku tygodni pożar magazynu w Krasnojarsku

Jest to już drugi pożar magazynu w Krasnojarsku do którego doszło w ostatnich tygodniach. Do pierwszego doszło 13 lutego, wówczas powierzchnia, którą objął ogień, wyniosła 8 tys. metrów kwadratowych przekazuje portal dela.ru.

