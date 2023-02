CNN: Rosja przeprowadziła nieudany test pocisku balistycznego Satan II. Biden był wtedy w Kijowie

Gdy prezydent Joe Biden był w poniedziałek w Ukrainie, Rosja przeprowadziła test międzykontynentalnego pocisku balistycznego - podaje CNN, która powołuje się na dwóch amerykańskich urzędników.

Informatorzy stacji twierdzą, że Rosja powiadomiła USA o starcie pocisku. "Test nie stanowił zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, a USA nie postrzegają go jako anomalii lub eskalacji" - czytamy.

Zdaniem amerykańskich urzędników test międzykontynentalnego pocisku balistycznego Sarmat prawdopodobnie się nie powiódł. Jak podkreślają, pocisk był już wcześniej pomyślnie testowany przez Rosję i gdyby tym razem wszystko poszło pomyślnie, to prezydent Władimir Putin na pewno powiedziałby to we wtorkowym orędziu do narodu. Tymczasem wątek ten został przez rosyjskiego przywódcę całkowicie pominięty.

Czym jest rakieta Sarmat?

Rakieta RS-28 Sarmat nazywana jest potocznie "Szatanem II". Jest to rosyjski superciężki pocisk balistyczny napędzanym paliwem płynnym. Jest opracowany przez Biuro Projektów Rakiet Makiejew od 2009 roku. Rakieta Sarmat jest jedną z sześciu nowych rosyjskich broni strategicznych ujawnionych przez prezydenta Rosji Władimira Putina w marcu 2018 roku.

- Ma najwyższe parametry taktyczno-techniczne i jest w stanie przezwyciężyć wszystkie nowoczesne środki obrony przeciwrakietowej - mówił wówczas prezydent Rosji.

- Ta naprawdę wyjątkowa broń wzmocni potencjał bojowy naszych sił zbrojnych, zapewni Rosji bezpieczeństwo przed zagrożeniami zewnętrznymi i da do myślenia tym, którzy w ogniu szaleńczej agresywnej retoryki próbują zagrozić naszemu krajowi - podkreślił Putin.

Putin w przeszłości przekazywał już informacje o udanych testach ICBM. Ostatni miał miejsce w kwietniu ubiegłego roku, zaledwie kilka miesięcy po inwazji Rosji na Ukrainę. Nagranie z testów wystrzelenia rakiety w kwietniu 2022 roku opublikował na Twitterze Ilya Ponomarev, były deputowany do Dumy Państwowej.

