Rosja reaguje na przemówienie Bidena w Warszawie. Senator uderza w USA

Kremlowscy propagandyści publikują pierwsze reakcje na przemówienie amerykańskiego prezydenta w Warszawie.

REKLAMA

"Stany Zjednoczone, państwo wyznające neonazistowską ideologię 'amerykańskiej wyjątkowości', które zbrojnie narzuca 'amerykańskie przywództwo' na całym świecie, powiedziało tłumowi polskich i innych rusofobów, jak 'ceni' sobie wolność, prawa człowieka i suwerenności innych państw" - napisał senator Andriej Kliszas z Rady Federacji, powielając kłamliwą, propagandową narrację.

Zobacz wideo Joe Biden przemawiał w Warszawie. Na wydarzeniu pojawiły się tłumy

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wygłosił w Warszawie przemówienie do Polaków i Ukraińców. Amerykański przywódca powiedział, że rok po wybuchu wojny w Ukrainie Kijów trzyma się mocno i jest wolny.

Amerykański przywódca odniósł się do dzisiejszych słów Władimira Putina, który w czasie szumnie zapowiadanego orędzia ponownie oskarżył Zachód o sprowokowanie i podsycanie wojny w Ukrainie.

- Ani Stany Zjednoczone, ani Europa nie chcą zniszczyć, ani kontrolować Rosji. Zachód nie spiskował, by zaatakować Rosję, jak to dziś mówił Putin. Miliony Rosjan, które chcą żyć w pokoju z sąsiadami, nie są dla nas wrogami. Ta wojna nigdy nie była koniecznością. Jest tragedią. To Putin wybrał tę wojnę. Każdy kolejny dzień tej wojny jest jego wyborem. To on może zakończyć tę wojnę jednym słowem. To proste - jeśli Rosja zatrzyma inwazję na Ukrainę, to zakończy wojnę - mówił Joe Biden.

Prezydent USA zapewnił o dalszym wsparciu dla Ukrainy i współpracy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Podkreślił również, że koalicja państw NATO przeciw Putinowi jest bardzo silna. - Rok po wybuchu wojny w Ukrainie Putin nie wątpi już w siły naszej koalicji. Ale wciąż wątpi w nasze przekonania, naszą siłę, naszą współpracę w ramach NATO, nasze wsparcie dla Ukrainy. Ale nie powinien mieć wątpliwości - nasza pomoc dla Ukrainy nie osłabnie, NATO nie będzie zachwiane, a my nie będziemy zmęczeni - mówił Joe Biden.

Joe Biden w Polsce [RELACJA NA ŻYWO]

Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że świat jest w punkcie zwrotnym i zaznaczył, że podejmowane w ciągu najbliższych lat decyzje zaważą na naszym życiu na wiele kolejnych lat. - Dotyczy to Amerykanów, dotyczy to wszystkich ludzi na świecie. Te decyzje powinniśmy zacząć podejmować już teraz. Podstawowe wartości są wieczne. Musimy podjąć decyzje pomiędzy chaosem a stabilizacją, pomiędzy budowaniem a niszczeniem, pomiędzy nadzieją a strachem, pomiędzy demokracją, która rozpala ducha ludzkości, a brutalną ręką dyktatora, który niszczy wszystko. To wybór pomiędzy ograniczeniem a możliwościami - wyjaśniał amerykański przywódca.

Prezydent Joe Biden wskazał również, że apetytu autokratów nie można zaspokoić, trzeba się im przeciwstawiać. W swoim przemówieniu podkreślał, że Rosja nigdy nie wygra w Ukrainie - Powtórzę to, co mówiłem tutaj rok temu. Dyktator, który chce odbudować imperium, nigdy nie będzie w stanie wymazać miłości ludzi do wolności, brutalność nigdy nie zmieni woli bycia wolnym, a Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji, nigdy - mówił amerykański przywódca.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył też, że NATO jest dziś bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek wcześniej. Przypomniał, że rozpoczynając wojnę, Władimir Putin liczył, że NATO się rozpadanie, ale - jak zaznaczył - oczekiwania rosyjskiego przywódcy nie spełniły się.

- Zamiast łatwego zwycięstwa, którego się spodziewał, Putin został z płonącymi czołgami i rozpadającą się armią. Liczył na finlandyzację NATO, zamiast tego ma Finlandię w NATO, i Szwecję - mówił Joe Biden. Zapewnił jednocześnie, że USA jest zdecydowane bronić terytorium każdego kraju członkowskiego NATO. Amerykański przywódca zaznaczył, że zgodnie z Artykułem 5. atak na jedno państwo członkowskie jest atakiem na cały Sojusz. - Niech nikt nie ma żadnych wątpliwości, że zobowiązanie Stanów Zjednoczonych wobec NATO i Artykułu 5. jest twarde jak skała. Wie o tym każdy członek NATO, wie tym również Rosja. Atak na jeden kraj jest atakiem na wszystkie kraje. To święta przysięga... że będziemy bronić każdego skrawka terytorium NATO - podkreślał Joe Biden.

Poinformował także o planach zorganizowania szczytu NATO w 2024 roku w Stanach Zjednoczonych.

Biden: Rosja zapłaci wysoką cenę za najazd na Ukrainę

Zapowiedział również, że Rosja poniesie odpowiedzialność za wszystkie zbrodnie wojenne, których dokonała w czasie inwazji w Ukrainie, a wszyscy rosyjscy zbrodniarze wojenni zostaną ukarani. - Rosja zapłaci wysoką cenę za najazd na Ukrainę. Kontynuujemy największy program sankcji wobec Rosji. Są to bezprecedensowe sankcje w historii. Kolejne zostaną ogłoszone w tym tygodniu. Doprowadzimy do tego, żeby ci, którzy dopuścili się zbrodni, ponieśli karę - przekonywał Joe Biden.

Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił w Warszawie, zwracając się do Rosjan, że "nie jesteśmy waszym wrogiem". - To Putin wybrał drogę wojny, a nie my - dodał.

W swoim wystąpieniu podziękował Polsce za wspieranie Ukrainy oraz żołnierzy NATO zabezpieczających kraje wschodniej flanki sojuszu. Joe Biden podkreślił, że sojusznicy będą stawać wzajemnie w swojej obronie, a agresja na któregokolwiek z członków NATO, odebrana będzie jako atak na wszystkich sprzymierzeńców. - Bądźcie przy nas, a my będziemy z wami. Podążajmy tym szlakiem z wiarą i przekonaniem i zaangażowaniem, by być sojusznikami - nie ucisku, ale wyzwolenia. Niech Bóg błogosławi naszych żołnierzy, bohaterów Ukrainy i wszystkich, którzy bronią wolności na świecie. Dziękuję Polsko, dziękuję za to, co robicie. Niech Bóg was błogosławi - mówił Joe Biden.

Oskarżyła ojczyma o molestowanie. Niewinny 45-latek chce odszkodowania

Prezydent USA powiedział, że wolność jest wrogiem tyranów i nadzieją odważnych. W swoim przemówieniu przy Arkadach Kubickiego w Warszawie podkreślił, że wobec obecnych zagrożeń cały wolny świat musi starać się, by przyszłe pokolenia również znały znaczenie wolności. - Nie ma słodszego słowa niż wolność. Nie ma szlachetniejszego celu niż wolność. Ameryka to wie i wy to wiecie i nasze działania muszą zmierzać do tego, by wiedziały to również nasze dzieci i wnuki. Stańcie przy nas, a my staniemy przy was. Ruszmy razem z wiarą i przekonaniem, jako sprzymierzeńcy nie ciemności, ale światła, nie zniewolenia, lecz wyzwolenia, nie niewoli, ale wolności - apelował Joe Biden.

Wcześniej amerykański przywódca spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Podczas spotkania politycy rozmawiali przede wszystkim o wojnie w Ukrainie i sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Andrzej Duda i Joe Biden omówili także politykę odstraszania Rosji przez NATO na flance wschodniej, w tym w Polsce.

W środę Joe Biden spotka się z przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki. Jest to zrzeszenie państw wschodniej flanki NATO, do którego, oprócz Polski, należą: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Węgry.