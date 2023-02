Joe Biden spotkał się z polskimi politykami. Rozmowa z Trzaskowskim trwała mniej niż minutę

Joe Biden spotkał się z Rafałem Trzaskowskim po swoim wystąpieniu w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego. "Podziękowałem prezydentowi Bidenowi za wielką odwagę i potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa, a także za uznanie zasług całego polskiego społeczeństwa przy przyjęciu ukraińskich uchodźców" - napisał na Twitterze prezydent Warszawy.

"To ważne, że raz jeszcze potwierdził siłę naszych sojuszy i jedność wolnego świata. Jesteśmy razem po stronie wartości, wolności, demokracji" - dodał.

Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski informuje, że rozmowa, "a właściwie wymiana zdań Bidena z Trzaskowskim, nie trwała nawet minuty".

Z amerykańskim przywódcą spotkał się również Tomasz Grodzki. "Jesteśmy niezwykle dumni, że prezydent Stanów Zjednoczonych jako przywódca wolnego świata, zjednoczonego we wsparciu Ukrainy, drugi raz w ciągu roku odwiedził Polskę" - napisał marszałek Senatu.

Na rozmowę z Bidenem mógł również liczyć Donald Tusk. "Joe Biden krótko i dosadnie: Donaldzie, będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji. Zawsze i wszędzie" - podsumował były premier.

Mateusz Morawiecki rozmawiał z Bidenem w cztery oczy

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki spotkał się dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Josephem R. Bidenem. Tematem rozmów były m.in. kwestie gospodarcze, w tym sprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce - podaje Kancelaria Premiera.

Prezydent USA ma jeszcze w planach m.in. spotkanie z pracownikami amerykańskiej ambasady oraz przedstawicielami Bukareszteńskiej Dziewiątki. Wizytę w Polsce zakończy w środę po południu.

Wystąpienie Bidena w Warszawie: NATO nie będzie zachwiane, a my nie będziemy zmęczeni

Przebywający z wizytą w Polsce prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że świat jest w punkcie zwrotnym. Podczas przemówienia w Arkadach Kubickiego w Warszawie amerykański przywódca podkreślił, że podejmowane w ciągu najbliższych lat decyzje zaważą na naszym życiu na wiele kolejnych lat.

- Decyzje, jakie podejmiemy w ciągu najbliższych pięciu lat, wpłyną na kolejne dekady naszego świata. Dotyczy to Amerykanów, dotyczy to wszystkich ludzi na świecie. Te decyzje powinniśmy zacząć podejmować już teraz. Podstawowe wartości są wieczne. Musimy podjąć decyzje pomiędzy chaosem a stabilizacją, pomiędzy budowaniem a niszczeniem, pomiędzy nadzieją a strachem, pomiędzy demokracją, która rozpala ducha ludzkości, a brutalną ręką dyktatora, który niszczy wszystko. To wybór pomiędzy ograniczeniem a możliwościami - mówił amerykański przywódca.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił ogromną skalę polskiej pomocy dla Ukrainy i Ukraińców. Podczas przemówienia w ogrodach Zamku Królewskiego przypomniał, że Polska przyjęła najwięcej uchodźców z napadniętej przez Rosję Ukrainy. Dodał, że polska hojność i gotowość do otwarcia swoich serc i domów jest nadzwyczajna.

Joe Biden zapewniał, że koalicja państw NATO przeciw Putinowi jest bardzo silna: "Rok po wybuchu wojny na Ukrainie Putin nie wątpi już w siły naszej koalicji. Ale wciąż wątpi w nasze przekonania, naszą siłę, naszą współpracę w ramach NATO, nasze wsparcie dla Ukrainy. Ale nie powinien mieć wątpliwości - nasza pomoc dla Ukrainy nie osłabnie, NATO nie będzie zachwiane, a my nie będziemy zmęczeni" - dodał prezydent USA.