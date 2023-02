Rosja chce zaanektować Białoruś do 2030 roku? Rada Bezpieczeństwa komentuje: No i co?

Władze Rosji planują rzekomo przejąć do 2030 roku całkowitą kontrolę nad Białorusią. Wynika to z dokumentu Kremla, do którego dotarli dziennikarze śledczy. "No i co?" - powiedział przedstawiciel białoruskiej Rady Bezpieczeństwa, pytany o tę sprawę. Pracownica administracji Alaksandra Łukaszenki przekazała z kolei, że "nie ma tu czego komentować".

Vladimir Astapkovich / AP