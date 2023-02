Biden: Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji. Wolni ludzie odmawiają beznadziei i ciemności

- Witaj, Polsko, nasz wspaniały sojuszniku! - rozpoczął swoje przemówienie Joe Biden. - Rok temu świat stanął przed możliwością upadku Kijowa. Dziś mogę powiedzieć, że Kijów się trzyma - kontynuował.

Jak dodał amerykański przywódca, Władimir Putin myślał, że NATO się rozpadnie, a dziś Sojusz jest silniejszy niż kiedykolwiek. - Zamiast finlandyzacji NATO, doczekał się NATOizacji Finlandii i Szwecji. Jesteśmy mocni, zjednoczeni, świat nie odwróci wzroku - zapewniał prezydent USA.

- Apetytu autokraty nie można zaspokoić, trzeba się przeciwstawiać. Autokrata rozumie tylko jedno słowo: nie. (...) Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji. Wolni ludzie odmawiają beznadziei i ciemności. Brutalność nigdy nie zmieni chęci bycia wolnym - podkreślał.

Biden: Niech Rosja wie, że atak na jakiegokolwiek członka NATO jest wypowiedzeniem wojny

- Niech nikt nie ma wątpliwości, że USA są zobowiązane i będą popierać NATO. Niech Rosja wie, że atak na jakiegokolwiek członka NATO jest wypowiedzeniem wojny przeciwko Sojuszowi - mówił Biden.

Amerykański przywódca podkreślił, że podejmowane w ciągu najbliższych lat decyzje zaważą na naszym życiu na wiele kolejnych lat.

- Decyzje, jakie podejmiemy w ciągu najbliższych pięciu lat wpłyną na kolejne dekady naszego świata. Dotyczy to Amerykanów, dotyczy to wszystkich ludzi na świecie. Te decyzje powinniśmy zacząć podejmować już teraz. Podstawowe wartości są wieczne. Musimy dokonać wyboru pomiędzy chaosem a stabilizacją, pomiędzy budowaniem a niszczeniem, pomiędzy nadzieją a strachem, pomiędzy demokracją, która rozpala ducha ludzkości, a brutalną ręką dyktatora, który niszczy wszystko. To wybór pomiędzy ograniczeniem a możliwościami - mówił amerykański przywódca.

- Nie ma lepszego celu, większej aspiracji niż wolność. Amerykanie to wiedzą, wy to wiecie, musimy zrobić wszystko, żeby nasze dzieci i wnuki to wiedziały - mówił.

Joe Biden dodał, że szczyt NATO w 2024 roku zostanie zorganizowany w Stanach Zjednoczonych.

- Niech Bóg błogosławi bohaterów Ukrainy. Dziękuję Polsko za wszystko, co robicie - zakończył swoje wystąpienie Joe Biden

Wcześniej prezydent Biden gościł w Pałacu Prezydenckim, gdzie spotkał się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Politycy rozmawiali głównie o wojnie na Ukrainie i bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO.